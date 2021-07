Fiestas clandestinas se incrementan en plena pandemia en Tarija

Fiestas clandestinas incrementan en plena pandemia

REDACCIÓN CENTRAL/BOLINFO/TARIJA

Fuente: elPeriódico

Las fiestas clandestinas en plena pandemia continúan realizándose, pese a las prohibiciones que llevan adelante las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Se acuerdo a los reportes de la Policía, Guardia Municipal, Dirección de Seguridad Ciudadana, las denuncias son diarias, pero tienden a aumentar durante los días viernes, sábado y domingo, lo que detona en el incremento de casos de coronavirus.

El director del Sedes, Álvaro Justiniano, señaló que de manera constante se hacen las recomendaciones, pero no escuchan, por lo que las consecuencias se las observa en los reportes diarios.

“Si no se toma conciencia, cómo podemos acabar con el virus, tenemos que pensar en las consecuencias, no solo para nosotros, sino para los demás, quizá la familia no afronte de la misma manera la enfermedad”, dijo el director.

Los medios digitales, se volvieron el espacio por el que las personas denuncian a los infractores, es decir, aquellos que organizan actividades sociales con presencia masiva de personas.