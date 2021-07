General Terceros revela que hubo explosiva reunión de militares para salir de los cuarteles

Fuente: El Deber Marco Antonio Chuquimia Huallpa

La renuncia de Evo Morales, la tarde del 10 de noviembre de 2019 llevó al caos no solo al sistema político, sino también a la cúpula militar, que no sabía qué hacer, pese a que la renuncia del entonces mandatario fue conocida tres horas antes por los propios militares. El ex comandante de la Fuerza Aérea, general Gonzalo Terceros, detalló la reunión previa a la salida de los militares a las calles.

“Supimos que los oficiales superiores querían desconocer al Mando Militar, entonces mandó a (Jorge Pastor) Mendieta a que atienda dicho asunto. Es en ese momento que ingresan a la oficina del comandante en jefe varios generales a la cabeza del general Grover Rojas; el general Valverde; general Sergio Orellana, general Guerra y otros más. En ese momento el general Grover Rojas increpó en tono bastante elevado al general Kaliman, indicando que debía ordenar a las FFAA que salgan a las calles a defender al pueblo que se estaban enfrentando unos a otros, que rebasaron a la Policía”, relató Terceros.

Y dijo que en ese momento había llegado el pedido del Comando General de la Policía para que los apoyen ante el desmán que se podía generar y también se conoció del pedido de la senadora Jeanine Áñez, “como presidenta de la Asamblea”, pedía a Kaliman que salga a apoyar a la población.

“El general Kaliman como comandante en jefe y general más antiguo le llamó severamente la atención (al general Grover Rojas). Le dijo que cuide sus palabras porque se estaba dirigiendo al comandante en jefe de las FFAA y le preguntó: ‘a qué pueblo vamos a defender, porque los dos que se están enfrentando son el pueblo’”, refirió Terceros en su declaración.

El pedido del general de Policía, Yuri Calderón, para que los apoyen distendió el encuentro de los militares y Kaliman pidió al jefe policial reunirse en el Estado Mayor de Miraflores para que planifiquen cómo iban a ser las operaciones de apoyo y qué se haría el pronunciamiento.

“Una vez se oficializó el comunicado, ahí toma el mando de la planificación con la Policía Nacional el general Sergio Orellana, para realizar las operaciones en cumplimiento a su misión constitucional”, dijo al referirse al cambio de mando inusual.

Después de esa reunión, hubo un encuentro con el entonces ministro de Defensa, Javier Zabaleta, a quien le comunicaron las presiones y las decisiones que se habían tomado después de ese encuentro.

Kaliman le comentó que prácticamente habíamos renunciado todos, entonces el ministro de Defensa le dijo de manera textual ‘prepárese, que como renunciaron todos, usted puede ser presidente’, ahí se despidió el ministro y luego sabrían que también renunció.

Tres horas

En su declaración, el entonces comandante de la FAB relató que ellos se enteraron de la renuncia de Evo Morales a las 15:30 aproximadamente cuando el general Williams Kaliman les dijo que el presidente renunciaría y se iría al Chapare para hacer conocer su decisión.

“El general Kaliman nos comenta de manera textual, ‘señores, Evo Morales ha decidido renunciar, está yendo al Chapare a renunciar por lo que creo conveniente para hacer quedar bien a las FFAA elaborar una nota de prensa’, en ese momento le pidió al coronel Bleisner, encargado de la Dirección de Comunicación Social redactar la nota”, dice en su declaración.

Entonces se produce otra discusión, porque reciben una llamada de Evo Morales quien reclama porque le impidieron trasladarse en el avión presidencial y Terceros habló con el exmandatario para indicarle que puede disponer del avión.

“Ahí Evo Morales le pide hablar conmigo, el general, Kaliman me pasó con Evo Morales quien de manera textual me indicó bastante molesto, ‘el comandante del grupo presidencial no quiere llevarme a Chimoré’, a lo que indiqué, ‘hermano presidente, usted sigue siendo el presidente y capitán general de las FFAA, puede ordenarle a cualquiera para que le haga caso’, a lo que me dijo, ‘no me hace caso, ordenale vos’ y me pasa con el coronel Guzman”.

Luego dijo que él de manera personal ordenó al comandante del grupo aéreo presidencial que trasladen a Morales y su comitiva al aeropuerto de Chimoré.