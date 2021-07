Gobernación analiza depuración para salvar la canasta alimentaria en Tarija

El anuncio de la Subgobernación de Cercado y la Gobernación sobre la suspensión de la Canasta Alimentaria para los abuelitos en Tarija generó molestia en instituciones campesinas, de adultos mayores y otros

Lorena Pérez Castellanos

Fuente: https://elpais.bo

Generar una estadística para conocer el número de población que realmente requiere la Canasta del Adulto Mayor, es una tarea que se debía encarar la gestión pasada y actualmente está en el análisis para salvar este beneficio, explicó la secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, María Lourdes Vaca.

La deuda acumulada por la Canasta del Adulto Mayor es de 20 millones de bolivianos, lo que generó el anuncio de suspender ese beneficio; sin embargo, se analiza una tarea de depuración para verificar el número de beneficiarios que “realmente requieren” este paquete alimenticio.

“Esto es algo que se tiene que hacer con todos los sectores, de discapacidad, hay que hacer una nueva dimensión, una estadística departamental que es lo que no se ha hecho, generar información cuánto es la población que requiere, cuál es la afectada, en todos los sectores, a partir de eso se generan políticas públicas”, explicó Vaca.

Se requiere una “revisión” para identificar a los beneficios, como el caso de la Canasta Alimentaria, llegue “donde debe llegar” y a personas que necesitan, Vaca indicó que actualmente se encuentran en este proceso, además del análisis de este programa y otros.

“Hay un contexto de crisis que hay que entender y sabíamos que iba a generar un contexto político por querer implementar un reordenamiento económico institucional, va a afectar a muchos sectores, a muchos proyectos, pero hay que redimensionarlos, ver cuáles son nuestras prioridades, ver también cómo llevamos adelante proyectos de infraestructura”, refirió.

La deuda de la Gobernación, según Vaca supera los 3 mil millones de bolivianos que fueron sumándose de una gestión a otra, ahora buscan ir cancelando la deuda poco a poco.

Ancianos en emergencia

La presidenta del Consejo del Adulto Mayor, Graciela Yapur expuso que el sector de las personas de la tercera edad en general se encuentra “disgustados” y “apenados” porque muchos de los beneficiarios con la Canasta, viven solo de eso.

“El gobernador Oscar Montes dice que no hay presupuesto, pero hay porque nosotros hemos venido trabajando desde enero de esta gestión y en marzo, nos dijeron en la Gobernación que el 5 de junio entregaríamos ya la Canasta apoyándole al doctor Johnny Torres y ahora salen diciendo que no hay presupuesto y que no van a dar la Canasta, se cerraron con esto”, dijo.

Yapur lamentó que en la Gobernación hubo personas que “se molestaron” con ella por reclamar este beneficio y recalcó que no debería existir molestia con los adultos mayores que piden el paquete alimentario, porque además fue una promesa de campaña de Montes.

“No sé por qué se molestan con el adulto mayor, si él mismo (Oscar Montes) dijo en su campaña que va a dar la Canasta, que no nos preocupemos”, insistió.

Bermejo no descarta paro de 24 horas por Canasta

El presidente de la Asociación del Adulto Mayor de Bermejo, Raúl Vargas, informó que enviaron una nota al gobernador Oscar Montes solicitando una reunión con el sector de los adultos mayores para buscar una solución a la dotación de la Canasta del Adulto Mayor.

De no contar con una respuesta positiva para el sector de los adultos mayores, Vargas aseveró que deberán tomar medidas y realizar un paro de 24 horas con bloqueo de carreteras de manera coordinada con otros municipios y provincias.

“Estamos coordinando con Padcaya y Entre Ríos para que se sumen a este paro, vamos a coordinar para esta medida; desde la Subgobernación de Bermejo nos dijeron que no tienen la potestad de dar solución a este programa, los recursos hay, el tema es que hay que priorizar, creo que el Gobernador se equivoca al decir que no hay plata”, afirmó.

Cabe destacar que, en el caso de la provincia de Cercado, la subgobernadora Carolina Arellano, dijo que los adultos mayores es uno de los sectores “más vulnerables de la población” pero que actualmente no se brindará el beneficio porque se atraviesa “una recesión”.

“Cuando un padre ya no tiene qué dar, también tienen que entender los hijos, más o menos es así”, expresó.