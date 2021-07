Gobernación espera instructivo del Gobierno sobre las segundas dosis faltantes de Sputnik V

Normativa. El ente departamental debe enmarcarse en el lineamiento del Ministerio de Salud para aplicar el Plan de vacunación masiva, y no puede salirse del mismo.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, aclaró que aún no se ha recibido ningún instructivo oficial ni carta formal de parte del Ministerio de Salud con respecto al retraso del lote para la aplicación de las segundas de la vacuna Sputnik V, a pesar de que se han celebrado reuniones en La Paz para determinar la situación de las personas que les corresponde las mismas.

Insistió en que se necesita la respuesta inmediata para informar y ser responsables con la población, toda vez que existe un déficit de 41.000 unidades de segundas dosis, que debían ser utilizadas desde la anterior semana. “Estamos a la espera de este instructivo y ver qué vamos a hacer, cuál es la postura que va a tomar el Ministerio de Salud para que los departamentos podamos explicar a las personas si se va a esperar, o si se va a aplicar alguna otra vacuna (…), agregó.

La autoridad reclamó que mientras no se tenga una información oficial gubernamental, la Gobernación cruceña no podrá tomar alguna determinación al respecto, debido a que el Plan de vacunación nacional debe seguir el lineamiento del Ministerio de Salud y no salirse de este.