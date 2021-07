Gobernador considera que el caso de pruebas caducadas está siendo politizado

Según la autoridad es la tercera demanda que interponen referente a este tema.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El Gobernador Luis Fernando Camacho al ser consultado por la demanda interpuesta en su contra por el caso de distribución de Pruebas Rapidas con fecha caducadas a dos municipios, reiteró que la Gobernación está desarrollando el sumario correspondiente para dar con los responsables y que hasta el momento no ha sido notificado y que si esto sucede asistirá al llamado de la justicia para brindar su declaración correspondiente.

“Esta es la tercera demanda que interponen referente a este tema, pero hasta ahora no me ha llegado ninguna citación y en cuanto me notifiquen con seguridad voy a asistir para dar la declaración correspondiente” remarcó el Gobernador al aclarar que nunca se actuó de mala fe y hay que encontrar a los culpables para que sean sancionados y asuman su responsabilidad civil y penal.

La autoridad Departamental, considera que este tema se está politizando y lo que busca el Movimiento Al Socialismo es convertirse en un mercenario en la política y llevarse por delante todo lo que pueda.