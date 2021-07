Gobernador de Potosí ve como show mediático demandas y pedido de resarcimiento por quema de domos en el Salar

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, conversó con Asuntos Centrales sobre los hechos ocurridos en instalaciones del hotel Kachi Lodge, donde fueron quemados 8 domos, y calificó de show mediático las demandas de las autoridades orureñas para hallar a los culpables y el pedido de resarcimiento de la empresa propietaria.

«Show mediático, no estamos diciendo que está bien (la quema), no compartimos. Si se va a hacer una investigación se tiene que identificar a los autores. También estoy muy consiente que no se puede penalizar la defensa del territorio, la gente sintió que le estaba avasallando…», manifestó.

Según la autoridad, el emprendimiento está en un área protegida y, por tanto, la autorización la debe emitir el Viceministerio de Turismo, misma con la que aún no cuenta. “El caso de este emprendimiento está en una reserva fiscal, la licencia lo emite el Viceministro de Turismo. En ningún momento se otorgó esta licencia, para que legalmente este emprendimiento funcione dentro del Salar», afirmó.

Mamani también aseguró de que no se trata de un conflicto de límites y que los propietarios del hotel no solicitaron los permisos ante las autoridades respectivas, porque el Salar de Uyuni se encuentra en su totalidad dentro de su departamento. «No es un conflicto de límites, el Salar de Uyuni, el 100% se encuentra dentro de Potosí, no lo dice el gobernador, lo respaldan normas. Las instalaciones de estos domos se hicieron dentro del Salar de Uyuni, lastimosamente nunca se solicitó la autorización para implementarlos”, indicó.

En su criterio, lo que hizo estallar el conflicto que se desencadenó en la quema de las instalaciones de los domos, fue la difusión de spots publicitarios para la reactivación turística de Oruro, con danzas en el Salar, en medio del conflicto. “Eso generó una reacción dentro de la sociedad potosina…”, dijo.