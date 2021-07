Gobierno cambia de postura, ahora no descarta combinar vacunas si Rusia incumple contrato

Fuente: Brújula Digital

Un día después de que el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, descartó una combinación de las dosis contra el Covid-19 ante el incumplimiento de Rusia en el envío del lote de las vacunas Sputnik-V, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamin Blanco, abrió esa posibilidad como un último recurso.

Consultado por los periodistas acerca de la posibilidad de realizar una modificación en el esquema de vacunación, Blanco afirmó que los expertos del Ministerio de Salud analizan todas las opciones posibles en caso de que se extienda la demora de las vacunas rusas.

“De persistir el incumplimiento el Ministerio de Salud analiza un abanico de opciones para cumplir el cronograma de vacunación. Son varias opciones, lo están viendo los expertos y científicos desde el Ministerio de Salud (…) No descartamos absolutamente nada en caso de que persista el incumplimiento”, declaró.

«De momento lo que tenemos es que se van a demorar algunos días más, confiemos en que así será» dijo en contacto con los periodistas.

Consultado sobre la fusión de vacunas de uno u otro laboratorio, dijo que “es una de las alternativas que se está analizando, no solo en Bolivia sino en varios países. Estamos en contacto con otros gobiernos que atraviesan la misma dificultad, vamos a compartir estudios, es algo que se tiene que hacer a la luz de los estudios y la evidencia científica”, afirmó.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó hoy que «hasta que no establezcan los estudios (sobre combinación de dosis) no es posible. Nosotros, no nos cerramos a la posibilidad, se están realizando estudios, pero hasta estos estudios no se concluyan, nosotros no podemos emitir criterio, sería irresponsable de nuestra parte», según cita Erbol.

Bolivia es uno de los nueve países del continente que afronta problemas con el envío de la segunda dosis debido a varios factores como la demora en la producción del componente 2.

En un primer momento, el gobierno de Luis Arce determinó esperar y confiar en la buena fe de Vladimir Putin, pero después comenzó a presionar y ahora abre la posibilidad de combinar vacunas.

Ayer en una entrevista con Bolivia TV, el viceministro Terrazas descartó la posibilidad de una combinación porque, según dijo, «no es posible la combinación de dosis, en este momento todos tenemos un registro nominal, estamos registrados y están pendientes nuestras segundas dosis. Hay algunos países que han estado considerando el intercambiar, nosotros no, porque tenemos garantizadas esas vacunas”.