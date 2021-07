Gobierno: Recursos contra el Covid-19 superan los $us 200 MM

El Gobierno presupuestó para este año $us 272 millones para enfrentar la pandemia de coronavirus. Hasta finales de junio ya se habían ejecutado $us 235 millones, lo que representa un 86% del presupuesto de 2021, aunque ese gasto incluyó asignaciones de noviembre y diciembre de 2020, según datos del Ministerio de Economía facilitados por el portavoz de la presidencia, Jorge Richter.

“El país ha tenido un gasto, en este tiempo del gobierno del presidente Arce, algo más de $us 200 millones en términos de vacunas, de insumos para la pandemia, para la lucha contra el covid”, remarcó ayer el portavoz, en una entrevista con El DEBER Radio.

El plan estratégico de lucha contra el covid, definido por el Gobierno, estableció cerca de $us 80 millones para la compra de vacunas, unos Bs 552 millones. Pero este no es el ítem más elevado, pues se proyectó la asignación de unos $us 96 millones para las pruebas rápidas. El resto de los recursos fueron previstos para insumos, adquisición de oxígeno medicinal, equipo hospitalario y sueldos para el personal de salud.

Richter explicó ayer que dentro del plan estratégico del país se incluyen inmunizantes del mecanismo Covax y que tienen que ver con donaciones, especialmente de Estados Unidos. Se prevé alcanzar a 14 millones de dosis en el curso de las próximas semanas.

No obstante, el gobierno ruso informó, a través de los canales diplomáticos, que la llegada de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V demorará debido a la restricción de las exportaciones emitidas por Rusia para privilegiar la inmunización a los habitantes de esa nación.

“Ellos están pasando por un evento crítico por la variante Delta (del coronavirus)”, señaló el portavoz luego de transmitir las explicaciones que el gobierno ruso emitió por esta demora.

En todo caso, precisó que existe el compromiso por parte del laboratorio Gamaleya y del Fondo Ruso de Inversión de que esas dosis llegarán y en un plazo no definido.

“No hemos enviado una carta, como lo ha hecho Argentina (que amenazó con romper el contrato), pero estamos manifestando todos los días nuestra inquietud y nuestra disconformidad por el no cumplimiento de estas segundas dosis. Tenemos también un incumplimiento por primeras dosis acordadas. Habíamos acordado 5.2 millones y sólo hemos recibido algo más de un millón”, dijo.