Gustavo Ávila vuelve al TED Tarija, Vargas espera Memorándum

Nataly Vargas enfatizó que no llegó a su persona ningún memorándum de destitución al cargo de presidenta del TED en Tarija

Fuente: El País

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, posesionó el miércoles a los vocales electorales que representarán al Órgano Ejecutivo en los Tribunales Electorales Departamentales, como lo establece la norma. En Tarija, retorna a esta institución Gustavo Ávila.

Sin embargo, la actual presidenta del TED en el departamento, Nataly Vargas, quien fue designada por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, dijo a El País que aún espera un comunicado oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral en torno a su situación. Recalcó que el presidente del Estado, Luis Arce, tiene la “posibilidad” de designar a vocales, pero no así “de destituirlos”.

“En realidad yo no he recibido ninguna notificación oficial al respecto, por lo tanto, estoy esperando las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Entiendo que el presidente Luis Arce tiene las posibilidades de designar, pero no así de destituir. En todo caso, existe una designación previa tanto para vocales a nivel del Ejecutivo como los que han sido designados por la Asamblea que tienen un mandato constitucional por seis años”, informó.

Vargas explicó que espera una notificación oficial sobre el tema, para analizar la situación y, en caso corresponda, realizar “una representación”.

Cabe recordar que Vargas asumió como presidenta del TED el 12 de diciembre del 2019. Actualmente atraviesa un proceso de investigación por presuntas irregularidades en la adquisición de bienes y servicios en 2020, a denuncia de tres vocales que el 26 de mayo formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Ávila, por su parte, expuso en su perfil personal de Facebook, que aceptó la invitación del presidente Arce para “afrontar un nuevo reto y volver al Órgano Electoral con la premisa clara de demostrar la independencia y hacer justicia”.