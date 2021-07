Gutiérrez, el sargento y árbitro que imparte justicia con objetividad

Fuente: lostiempos.com

Henrry Gutiérrez Castagne, sargento segundo de la Policía Nacional, abogado y árbitro FIFA de fútbol de salón, vive horas gratificantes con su nominación para dirigir en el Mundial 2021 de Lituania, del 12 de septiembre al 3 de octubre. En esta cita, el juez chuquisaqueño quiere poner en práctica dos principios que combina en sus profesiones: justicia y objetividad.

“En los tres (arbitraje y policía) hay que ser objetivos y drásticos, tener la verticalidad del caso y hacer justicia dentro de lo que es una decisión que uno puede tomar. También, gracias a la Policía, soy también abogado desde hace cuatro años”, aseguró Gutiérrez a Los Tiempos desde Santa Cruz.

Orgulloso de llevar la bandera tricolor en el uniforme de policía y de árbitro, Gutiérrez se inició a los 14 años (1994) como árbitro en su natal Chuquisaca y 25 años después cosechó sus frutos.

“La comunicación me llegó hace cuatro días mediante Javier Huanca Pereira, quien es instructor internacional. Me llamó por WhatsApp para mandarme el documento (nominación). Empecé a temblar por una noticia muy grata”, recordó Gutiérrez.

La emoción sigue latente en el efectivo policial. Ahora alista documentos y maletas para viajar el 28 de agosto a Vilna, capital de Lituania, donde pasará cursillos y se someterá a exámenes del 1 al 11 de septiembre.

Ésta será su primera vez como juez central, ya que para el Mundial de Colombia 2016 fue como reserva.

Su nominación para el Mundial Lituania 2021 también le abrió puertas y apoyo que nunca pensó recibir.

“Quiero agradecer personalmente a mi comandante nacional, el coronel Jhonny Aguilera, que sin conocerme me abrió las puertas de su despacho y gracias a él se me facilitan los viajes. Es una persona muy abierta y escucha a los subalternos, cosa que no pasaba antes. También agradecer al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que me apoya mucho en este viaje, ya que me ayuda abiertamente para obtener mi visa para salir del país”, relató Gutiérrez.

El Comando Departamental de Santa Cruz y sus camaradas le brindaron su respaldo. Además, las autoridades deportivas cruceñas contrataron un preparador físico personal, cedieron un recinto de entrenamiento y le dotarán uniformes para que llegue al 100 por ciento a Lituania.

También agradeció el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al exjuez Juan Carlos Lugones y a quienes impulsan este deporte.