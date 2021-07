Hay nuevos hundimientos en el Cerro Rico de Potosí

En una inspección encontraron por lo menos tres más y ahora ya ni siquiera se puede llegar a la cúspide.

Fuente: https://elpotosi.net

Al menos tres nuevos hundimientos fueron detectados recientemente y el acceso a la cúspide del Cerro Rico de Potosí quedó sumamente restringido por la alta peligrosidad que representa.

La verificación se hizo en la última inspección ocular que efectuó la comisión de minería de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) y el personal de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), regional Potosí.

Los trabajos de extracción minera continúan durante las 24 horas en la zona considerada como prohibida para actividad minera, arriba de la cota 4.400 sobre el nivel del mar.

Los últimos tres hundimientos fueron detectados en la cota 4.524. Las dimensiones de los agujeros son de 30, 20 y 15 metros de diámetro y una profundidad considerable.

Consideran que estos trabajos de explotación, por debajo de la zona prohibida, también «comprometen seriamente» la estabilidad del cerro.

Estos hundimientos y deslizamientos han ocasionado el derrumbe del camino de acceso a la cúspide del cerro, de acuerdo con el informe al que accedió El Potosí.

Sin embargo, según señaló un técnico de la Comibol, que se acogió al secreto de la fuente, existen muchos otros hundimientos que no pueden ser visitados por el peligro que representan estos sectores.

Según el informe, al menos cuatro cooperativas mineras son las que estarían trabajando arriba de la cota 4.400. Las cooperativas Reserva Fiscal, 25 de Mayo, Milagros y Mejora son las identificadas. La actividad minera de estas cooperativas afecta «claramente la superficie del terreno».

El informe de los tres últimos hundimientos en julio ya sería de conocimiento del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Marcial Ayali.

Sin embargo, el legislador no fue encontrado ayer en su despacho para ratificar o descartar este informe que fue elaborado por la comisión de minería. No obstante, los trabajos de extracción minera continúan por interior y no por el exterior del Cerro Rico de Potosí.