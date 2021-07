Infectólogo recomienda no aplicar Janssen a personas con antecedentes de enfermedades cerebrales y nerviosas

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Ante la alerta de un estudio internacional en sentido de que la vacuna Janssen, producida por Johnson&Johnson, puede afectar al sistema nervioso y que existen al menos 100 casos reportados de aproximadamente 12 millones de vacunados a escala internacional, el médico infectólogo Juan Saavedra recomendó a las personas que tienen antecedentes de padecer enfermedades nerviosas o cerebrales no recibir la dosis por precaución y optar por otro inmunizante.

«Sería conveniente que aquellas personas con antecedentes de enfermedad cerebral o en la médula espinal, reciba otro tipo de vacuna. Porque aparentemente lo que se ve es que hubo trombosis cerebral, igual que con la Astrazeneca, síndrome de Guillain Barré, neuritis, entre otros. En consecuencia, no vale la pena que una persona con antecedentes de otras enfermedades reciba esta vacuna, puede recibir la Sputnik V», recomendó, en contacto con Asuntos Centrales.

El profesional aclaró que las personas que no tienen ningún antecedente de enfermedad cerebral pueden acceder con total normalidad. “Todas las demás personas que no tienen antecedentes de alguna enfermedad neurológica pueden recibir con total normalidad, no existe ningún problema”, puntualizó.

La vacuna Janssen ya fue aplicada en Brasil, Argentina, Chile, Perú, EEUU y Sudáfrica, lo que demostró su eficacia contra la variante inglesa, sudafricana y la brasileña.

Saavedra hizo notar que el trabajo científico de Janssen indica que la eficacia de la vacuna está entre un 67 y 77% y no hubo muchos casos de efectos adversos durante las pruebas. “En cuanto a seguridad se hizo el estudio con 3.000 personas y se demostró que el 40% desarrolla efectos adversos leves, tales como dolor en la zona vacunada, enrojecimiento, dolor de cabeza y fatiga. Esos son los leves y moderados, pero habla también en el informe de efectos adversos severos, pero en esa investigación fue escasa. Por ejemplo, un paciente desarrolló trombosis cerebral con hemorragia, otra persona neuritis en el brazo, otra convulsiones y otra desarrolló síndrome de Guillain Barré», explicó.