INRA: El saneamiento de tierras a nivel nacional alcanza el 87%

Fuente: ABI

La coordinadora nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Giovanna Mallea, informó este martes que el saneamiento de tierras en todo el país alcanza al 87%, y hay un 13% restante que corresponde a áreas en conflicto para las cuales se están buscando vías de conciliación.

“Lamentablemente, son áreas que están en una gran parte en conflicto, y estando en conflicto nos toca a nosotros sopesar esa situación, acudir a medios conciliatorios para poder encontrar vías de solución que sean permanentes en el tiempo”, afirmó en entrevista con red Patria Nueva.

Mallea remarcó que la única entidad con tuición para realizar el saneamiento de tierras y para autorizar asentamientos previa verificación de requisitos es el INRA, y alertó que cualquier otra instancia que esté asumiendo esa atribución podría estar incurriendo en un delito.

En ese marco, indicó que la administración de la tierra y el catastro rural son competencias privativas del nivel central, mientras que los asentamientos humanos son competencia exclusiva, también del nivel central.

Señaló que el INRA opera bajo criterios como la equidad en el acceso a tierras, que se traduce en que todas las bolivianas y bolivianos que se dedican a temas productivos tienen derecho a acceder a tierra en caso de que carezcan de éstas o las tengan de manera insuficiente.

“Es nuestra obligación atender las demandas locales, las demandas de gente del lugar que cumpla estas condiciones: no tenga tierra o la tenga de manera insuficiente, pero eso no limita que no podamos atender demandas que vengan también el occidente del país, por ejemplo”, sostuvo.

La autoridad reafirmó que “el tema tierras es un tema integral, no solamente puede ser visto desde una mirada local, más bien la Constitución Política del Estado ha establecido como roles del nivel central todo lo que hace a la administración de tierras, al catastro rural, como también a nuestros asentamientos humanos”.