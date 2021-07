Interculturales advierten a Camacho que no le permitirán entrometerse en tema tierras

«No permitiremos intromisiones, menos de Camacho. ¡Al carajo, Camacho! Así de sencillo”, dijo secretario general de la organización, Adalid Carbajal



La dirigencia de los Interculturales, durante su conferencia de prensa.

«¡Al carajo Camacho!». Así la Confederación de Interculturales de Bolivia se refirió al gobernador de Santa Cruz, debido a su intención de establecer la Comisión Agraria Departamental para fiscalizar la distribución de tierras en el departamento.

Los interculturales, que son aliados al gobierno e integrantes del MAS, se declararon en emergencia contra los que consideran «atropellos y abusos que cometen los grupos de élite cruceñista financiados por las empresas transnacionales que ocupan grandes extensiones de tierra», según dice su comunicado.

El secretario general de la Confederación, Adalid Carbajal, advirtió a Luis Ferrando Camacho que no permitirán que se inmiscuya en el tema de tierras, porque consideran que es una atribución nacional.

«Nosotros como familia intercultural no permitiremos intromisiones, menos de Camacho, ¡al carajo Camacho! Así de sencillo. No va a venir a meterse acá en competencias que no son de él. Que se dedique manejar su departamento, sino se siente capaz que renuncie, pero que no se meta donde no corresponde», dijo Carbajal en conferencia de prensa.

La semana pasada Camacho e instituciones de Santa Cruz, reunidas San Miguel de Velasco, decidieron convocar para este 8 dejulio a la Comisión Agraria Departamental, que es una entidad reconocida por ley para controlar el tema de tierras. El motivo fue que los cruceños advierte avasallamientos e irregularidades en la distribución de tierras.

Los interculturales insisten en que el tema de tierras es competencia sólo del gobierno nacional y acusaron al gobernador, el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceñista de proteger a traficantes y privatizadores. Asimismo, tildaron de terroristas a las intenciones de convocar a la Comisión Agraria Departamental.

El dirigente Carbajal acusó a los sectores cruceños de derecha de tener grandes extensiones de tierra, mientras que campesinos se tienen que conformar con minifundios.

«Estos señoritos, estos derechosos quieren hacer lo que les da la gana con la patria, agarrándose semejantes extensiones de tierra. ¿Qué cosa somos nosotros? Somos el pueblo organizado que van aprender a respetar, sino es ahora ¿cuándo carajo?'», agregó Carbajal.