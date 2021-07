Jair Torrico está cerca de firmar para Aurora

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El lateral izquierdo Jair Torrico tiene el ok del director técnico Humberto Viviani, por lo que podría ser refuerzo del club Aurora para lo que resta de la temporada. La decisión de contratarlo o no está en manos de la dirigencia.

El jugador se sometió a un período de evaluación, lo superó y podría ser una de las últimas incorporaciones del equipo celeste del Valle, porque a la medianoche de hoy se cierra el libro de pases.

“Ya di el visto bueno para que Torrico se quede en el equipo y todo dependerá de la dirigencia”, remarcó el entrenador a Dosis de Fútbol.

El futbolista, que gran parte de su carrera la hizo en The Strongest, también defendió los colores de Sport Boys, San José y Always Ready. Para esta temporada fue inscrito por Royal Pari, pero al parecer su rendimiento no convenció, ya que llegó en su lugar otro exatigrado, Marvin Bejarano.

En las últimas horas en el Equipo del Pueblo se habló de la posibilidad de que llegue un delantero, el argentino Luis Salces, pero el entrenador Viviani aclaró que no tienen cupos para extranjeros, por lo que quedaría descartado.

Aurora, que perdió en su último encuentro por el torneo local el pasado lunes ante Oriente Petrolero en Santa Cruz (2-1), ya apunta a su siguiente compromiso que se realizará el sábado ante The Strongest.

Los auroristas están de la mitad de la tabla para abajo, en la undécima posición y buscan recuperar terreno.