Jennifer López rompe su silencio, ¿por qué se separó de Alex Rodríguez?

Meses después de salir a la luz su ruptura, la cantante cuenta por primera vez lo que ocurrió

Lo tenía todo: al chico deportista y hombre de negocios, la casa de sus sueños, una preciosa familia, muy unida a juzgar por las fotos que comparían en su Instagram… Por tener, Jennifer López tenía hasta ‘el anillo’ que tanto pedía en uno de sus temas más pegadizos, pero no le bastó. Su historia de amor con Álex Rodríguez terminó en el mes de abril.

Un secreto a voces que ambos confirmaron a través de un comunicado en el que reconocían que lo suyo estaba roto: «Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo». Ninguno de los dos dio más explicaciones al respecto, hasta ahora. La diva del Bronx habla por primera vez de lo que pasó entre ellos. ¿Por qué nunca llegaron a casarse? ¿Quién tomó la decisión de dejarlo?

Jennifer López no era feliz junto a Álex Rodríguez. Así lo ha confesado la cantante en una reciente entrevista con Ebro Darden para Apple Music. Durante su estancia en República Dominicana, cuando se encontraba en pleno rodaje de la película Shotgun Wedding, dio cuenta de muchas cosas. «Llegas a ese punto en el que dices: esto no es para mí, hay algo que no me hace sentir bien, o yo tengo que cambiar algo. Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que haces eso, las cosas solas se ponen en su lugar», se sincera.

JLo y Alex Rodríguez acuden a terapia de pareja

No fue una decisión fácil para ella. «A veces tienes que cambiar de dirección, aunque pueda ser doloroso o le pueda parecer extraño a otras personas. Se trata solo de demostrar quién eres y de qué es lo que te parece correcto», asegura. Según cuenta, está pasando por el mejor momento de su vida, que ahora comparte con Ben Affleck. JLo le dio una segunda oportunidad a la estrella de Hollywood y parece que su relación avanza cada vez más rápido.