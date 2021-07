José Antonio Quiroga declara ante la Fiscalía y reitera que nunca se reunió con Áñez

Fuente: paginasiete.bo

El coordinador político nacional de Comunidad Ciudadana (CC) José Antonio Quiroga se presentó este viernes ante la Fiscalía en calidad de testigo y respondió a las preguntas que le hicieron respecto al supuesto golpe de Estado de 2019. Acompañado por Carlos Mesa, aseguró que «nunca» se reunió con Jeanine Añez y que este es «un juicio inventado para incriminar a los principales dirigentes de la oposición».

«Me he presentado hoy por citación de la Fiscalía. He respondido a las preguntas que me han hecho y he entregado a la Fiscalía una declaración personal», expresó Quiroga en rueda de prensa, después de su comparecencia.

«De acuerdo a la Fiscalía, este juicio es por actos de terrorismo, sedición y conspiración que habían desembocado en un golpe de Estado. Nosotros consideramos que este proceso no tiene un sustento legal, es un juicio inventado para incriminar a los principales dirigentes de la oposición democrática en Bolivia», manifestó.

El coordinador recordó que Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron públicamente en 2019 y pidieron «voluntariamente» asilo en México. «No fueron apresados ni expulsados del país», recalcó.

«La experiencia histórica nos muestra que así como no hubo golpe de Estado cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y huyó del país en 2003, tampoco hubo golpe de Estado cuando Evo Morales decidió renunciar y huir apresuradamente a México», declaró.

Sobre la supuesta reunión que mantuvo con Añez después de la salida de Morales, Quiroga reiteró que «nunca» se produjo ese encuentro y que ni siquiera conoce en persona a la exmandataria.

«El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, declaró a los medios, el 14 de junio pasado, que de acuerdo al testimonio ofrecido por la expresidente Jeanine Añez ‘ella habría tenido reuniones con Carlos Mesa, José Antonio Quiroga y Ricardo Paz’ y que por ese motivo nos citarían a declarar. Pero la señora Añez jamás declaró eso, yo no la conozco a la señora Añez y nunca hubo esa reunión inventada por el secretario de la Fiscalía», apuntó.

La denuncia por el caso del supuesto golpe de Estado fue interpuesta por la exdiputada del MAS Lidia Patty, el 27 de noviembre de 2020. En su denuncia apuntó a Luis Fernando Camacho; a su padre, José Luis Camacho; a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas; y a Yuri Calderón, excomandante de la Policía.

El pasado 17 de junio, el propio Carlos Mesa fue notificado por el mismo caso y se acogió a su derecho al silencio al considerar que este proceso penal «no tiene ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en manipulación de pruebas aparentes”.

Desde entonces acudieron diversas personas a prestar declaración ante la Fiscalía, tanto de forma voluntaria como por citación judicial. Según detalló ayer la Fiscalía General del Estado, existe una lista de 35 personas que serán convocadas por el mismo caso, entre los que se incluyen los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.