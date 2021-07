Jubileo: Censo de 2022 permitirá al país saber «dónde y cómo estamos»

El diputado de CC, Pablo Arízaga, dice que previo debería hacerse un pacto fiscal



La Fundación Jubileo considera que la organización del Censo Nacional de Población y Vivienda, previsto para el 16 de noviembre de 2022, es “fundamental para todos” debido a que posibilitará saber “cómo y dónde estamos”, según afirmó su director, Juan Carlos Núñez

El funcionario dijo que el Censo será importante debido –sobre todo– a que posibilitará conocer la situación actual del país.

“Es un tema fundamental para todos, para saber cómo estamos, donde estamos, es un elemento importante porque ese tipo de situaciones, y especialmente la situación económica complicada y agravada con el tema de la pandemia, hablamos de que ha cambiado la situación socioeconómica del país”, afirmó.

“Tenemos gente que debe estar en peores condiciones y eso no vamos a saber de manera concreta sin los datos del censo. Es una información vital para la planificación de políticas públicas y población de pobreza. Nos ayudaría a focalizar la atención de este tipo de población vulnerable”, añadió Núñez en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.

Consultado sobre el impacto que tendrán los resultados en aquellas regiones consideradas emisoras de población, el funcionario dijo que ello no debiera ser una preocupación porque así como hay regiones que “emiten” población hay otras que las “reciben y probablemente el problema es mayor para aquellas”.

“La recepción de población en grandes cantidades también trae grandes problemas. Creo que hay que apoyar y brindar la transparencia y el apoyo necesario para que tenga un resultado exitoso y de alta calidad”, insistió.

Núñez manifestó que el Censo de 2022 requiere, no obstante, una “participación activa de toda la sociedad civil” debido que se trata de un “tema de interés de todos y no solo del Estado”.

Sin embargo, el director de Jubileo señaló también que será necesario contar con un ente altamente calificado técnicamente como es el INE, del cual “debemos cuidar su independencia”.

“Hay que precautelar su independencia y fortalecerla para que tenga todos los medios necesarios. Tenemos el mundo académico que podría acompañar en la organización del censo o en la discusión de la boleta censal”, sostuvo.

Núñez manifestó que posteriormente al resultado del Censo recién se podría hacer una pacto fiscal que permita la redistribución de recursos.

“Eso sería un proceso ideal de pacto fiscal y no interferirnos simplemente en cuanta plata se logra con más población, que puede implicar mayores problemas sociales y políticos”, subrayó.

OPOSICIÓN DE ARÍZAGA

Por su parte, el diputado por CC, Pablo Arízaga, expresó su oposición al Censo si previamente no se alcanza un pacto fiscal.

“El gran problema es que a partir del año 2025 recién saldrán los datos. Se perderán los escaños y no se podrá ejecutar las políticas departamentales. Yo pienso que no deberíamos aceptar la realización del censo porque no estamos en condiciones de hacerlo”, dijo.

Lora dice que se debe evitar que la gente se vaya

El concejal de la agrupación R2025, Eduardo Lora, se mostró favorable a la realización del Censo Nacional de 2022 y aseguró que “se debe concientizar para que la gente no escape de Sucre” en el día señalado para ese evento.

“Creo que tenemos que recibir con buen criterio lo del censo, aunque uno se pone a pensar qué ha pasado con los jóvenes en el área rural”, manifestó.

Respecto a una previsible pérdida de la presencia política a nivel parlamentario, Lora dijo que esa eventualidad no debiera ser una preocupación fundamental.

“Nuestra representación nacional deben ser de mejora calidad, no de cantidad. Habrá que pensar en proyectos que sirvan en Sucre, porque lastimosamente Sucre se ha convertido en el centro de convergencia de la gente de provincias”, puntualizó.