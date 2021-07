Kadim Carrasco denuncia falta de apoyo al ráquetbol

Fuente: lostiempos.com

El raquetbolista campeón panamericano Kadim Carrasco volvió a poner a la palestra la falta de apoyo a una de las disciplinas que más medallas internacionales le ha dado a Bolivia.

En sus redes sociales Carrasco describió que hace unas semanas solicitaron a la empresa de aviación estatal BoA pueda darles un descuento en los boletos que requieren para llegar a Miami, para competir en dos torneos profesionales, que les proporcionará una preparación apta.

Carrasco también explicó que el apoyo solicitado solo implicaba el descuento en los boletos y que el resto de los gastos como las conexiones hasta la ciudad del torneo, las inscripciones, hospedaje y alimentación volverían a ser asumidos por ellos.

“Se hace incomprensible, anecdótico y hasta ofensivo el contexto, recibimos una respuesta que nos menciona un descuento en los boletos aéreos, cuando recibimos el correo con la cotización (incluido el “descuento”) nos damos cuenta que el precio CON DESCUENTO es igual al precio en la página de BoA que cualquiera puede comprar”, señala la denuncia de Carrasco.

“Debe tratarse de un error, hacemos una llamada al Gerente, el señor Casso, que sin mucha sorpresa no contesta, pero nos llama ‘su secretaria’ y nos dice que no tienen conocimiento de la situación y que el señor Casso se comunicará más tarde. Hasta el día de hoy no recibimos esa llamada”, continúa la denuncia.

El deportista recuerda que el equipo de ráquetbol masculino ha logrado las medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos y Juegos Panamericanos

“¿Hay cosas que nunca van a cambiar? ¿Debemos entender que no somos prioridad para ningún nivel público o privado? ¿Vamos a seguir viendo cómo la representación nacional o los atletas terminan representando a otros países para conseguir respaldo necesario? No se trata de unos pasajes sin descuento, hoy penosamente se reduce a esa voz interna que te dice ‘no vales nada, mejor búscate un trabajo’ y eso es, por decirlo menos, desmotivante”, lamenta el deportista, que fue parte de la conquista de la única medalla de oro que Bolivia logró en los Juegos Panamericanos Lima 2019, junto con Conrrado Moscoso, Carlos Keller y Rolan Keller.