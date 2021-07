Kempes: «Messi nunca será como Maradona»

Fuente: https://ar.marca.com

Insólitamente, tras ganar la Copa América 2021, Lionel Messi recibió una inesperada crítica de Mario Kempes. El campeón del mundo con Argentina en 1978, fue duro con el 10 de la Selección y avisó que nunca alcanzará a Diego Maradona.

En diálogo con ESPN México, Kempes fue tajante: «Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra«.

En esa misma línea, Kempes agregó: «Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos… El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene».

Para sentenciar, El Matador remarcó: «Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego».