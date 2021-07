La Boliviana Ciacruz Seguros celebra 75 años “Cambiando 7 Historias”

La Campaña “Cambiando Historias” es una acción de Responsabilidad Social Empresarial que trasciende con mucha empatía y un verdadero deseo de colaborar a las personas menos favorecidas de nuestra sociedad.

A veces una acción puede cambiar toda la historia. La Boliviana Ciacruz Seguros lanza la campaña denominada “Cambiando Historias”, la misma busca mejorar la calidad de vida de 7 personas atletas de Olimpiadas Especiales en todo el país realizando una intervención para que las mismas puedan cambiar sus historias, según el caso, con tratamientos, capacitación, entrega de insumos, etc. Lo que se busca es que estas personas salgan de la extrema pobreza, mejoras en su salud, la generación de fuentes de ingreso y sostenibilidad.

La Campaña denominada “Cambiando Historias” es una destacada acción de Responsabilidad Social Empresarial enmarcada en la celebración de los 75 años de la compañía que acompaña la alianza con Olimpiadas Especiales y está alineada al Pacto Global de las Naciones Unidad (ODS 10) referido a la reducción de las desigualdades.

“No encontramos palabras para describir todos los sentimientos que nos invaden al conocer estas historias. Cada una de ellas nos impulsan a seguir trabajando como una empresa socialmente responsable para reducir las desigualdades en favor de las personas menos favorecidas de nuestro país. Mejorar la calidad de vida, es sin duda, uno de los mayores retos en toda nuestra trayectoria de 75 años haciendo historia y lo hacemos con el gran compromiso de colaboración que tenemos”, afirmó Laurent Bertaux, Vicepresidente Ejecutivo de LBC Seguros.

Bertaux detalló que “Cambiando Historias” busca mejorar la calidad de vida de estas 7 personas y de sus familias, logrando, cuando corresponda, mejoras en su salud (todas tienen alguna discapacidad) , resultados positivos de auto sustentabilidad en un proceso que será monitoreado por profesionales en distintas áreas como salud, capacitación, entre otros. “En LBC creemos que ayudar hoy, asegura un mejor mañana”.

“Estoy muy feliz porque mi hijo sea parte de esta campaña. Mi deseo es que continúe con su terapia y pueda movilizarse solo. No he bajado la guardia todo este tiempo, ha sido difícil, pero tengo fe que lo logrará. Agradezco a LBC Seguros porque nos da esta oportunidad de que mi hijo pueda continuar con su tratamiento y no seguir postrado en una cama”, señaló Ninoska Mendieta, mamá de Jorge Pablo Ferrer (15) uno de los jóvenes que será beneficiado con la campaña.