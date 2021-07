La compra de material antidisturbios para FFAA se analizó en la gestión de Evo, según Jarjury

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El excomandante general de la Armada, Palmiro Jarjury, en su declaración ampliatoria en la cárcel de Patacamaya, reveló varios detalles sobre lo ocurrido en los últimos días en el poder del expresidente Evo Morales, tales como que en esa etapa ya se analizaba la compra de material antidisturbios de Brasil para contener las manifestaciones. La declaración se realizó el 22 de julio y se acusa a Jarjury de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno del expresidente Evo Morales.

En una reunión realizada el sábado 9 de noviembre con el presidente Evo Morales, en la residencia presidencial, el ministro de Defensa, el general Kaliman, entre otros uniformados, «el presidente Morales le preguntó a Kaliman si las FFAA podían repeler las movilizaciones, Kaliman le dijo ‘que no contaban con munición no letal y material antidisturbios para salir a las calles y que se necesitaba un decreto supremo para autorizarlo’».

Luego Morales se dirigió al ministro Zabaleta para reclamarle porque no se había previsto munición de guerra. A lo que Kaliman dijo que en febrero de 2019 envió al Ministerio de Defensa cartas para solicitar munición.

La declaración también revela que antes de la renuncia de Evo hubo reuniones con ministros, el vicepresidente Álvaro García Linera, desde el 4 de noviembre al 9, tanto en el Palacio de Gobierno como en la residencia presidencial. En las citas se evaluó la situación del país y el estado de las FFAA en cuanto a armamento letal y no letal para hacer frente a las movilizaciones.

Kaliman dijo en una de las reuniones que no se poseía armamento no letal para contener las manifestaciones y se habló de la compra internacional. Asimismo, que las compras se hacían de Brasil, pero que en la oportunidad no quería vender y se analizó que países amigos puedan dotar el material.

También reveló que el Gobierno movilizaba cerca de 2.000 personas que llegaban a La Paz para levantar los bloqueos y las autoridades gubernamentales pidieron alojar a los manifestantes en coliseos de unidades militares.