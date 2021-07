La Educación Digital es para los pobres y estúpidos

Hugo Salvatierra Rivero

Ese título me llamó la atención, es una publicación del tradicional periódico neoyorkino The New Yok Time, que señala que la digitalización actual va dirigida a la masa social más baja; clase media y pobres y que la elite norteamericana empieza a huir del mundo digital.

“Cuanto más ricos son, más gastan para desaparecer del mundo digital” asegura Milton Pedraza, consultor del Luxury Institute quien asesora a las compañías sobre las costumbres de los más poderosos. Descubrió que los más ricos no sólo huyen del mundo digital, sino que gastan dinero en todo lo que promueva el contacto humano. “El hombre es cada vez más importante” dice Pedraza. “Las personas verdaderamente importantes no tienen la necesidad de estar conectadas todo el tiempo”.

El artículo, sostiene que mientras los privilegiados crecen en entornos con relaciones fluidas, los más pobres e ignorantes deben ceder sus datos personales a través de sus dispositivos, se analizan las elecciones más íntimas que realizan online, a cambio de recibir una gratificación emocional que no obtienen en el mundo real.

Unos estudios sobre desarrollo cerebral por varios institutos federales de salud sobre 11.000 niños mostraron que aquellos que pasan más de 2 horas al día frente a una pantalla de algún dispositivo obtuvieron calificaciones más bajas en el colegio de otros que habían leído al menos un libro.

En adultos un estudio encontró características afines entre quienes utilizan las pantallas continuamente y la depresión.

Este nuevo panorama, vuelve a poner en la complejidad de saber cuál es mejor, la educación tradicional, con alumnos en aula o, la digital con estudiantes en cualquier ambiente.

Es imposible negar que la educación digital está aquí, entre nosotros y, que durante esta pandemia mundial ha permitido el reencuentro de estudiantes y profesores a través del uso de la tecnología digital.

Sin embargo, el modelo educativo donde el profesor imparte clases a sus alumnos, en un mismo tiempo y lugar, sigue siendo el preferido de los estudiantes, de acuerdo a una consulta realizada a estudiantes de la materia Producción de Radio de la Universidad NUR, la gran mayoría de los estudiantes prefiere el aula para pasar clases, lo que me hace considerar que esa tendencia se daría si se hace un estudio a nivel de universidades en Santa Cruz (pero eso es otro tema).

Los estudiantes señalan que la educación “cara a cara”, es un estímulo muy grande en el proceso enseñanza aprendizaje porque existe un vínculo de respeto, admiración y valoración de los alumnos hacía el docente y viceversa. Dicho de otro modo, el trato humano, la relación interpersonal son valores que difícilmente la tecnología podrá asumir.

En EE.UU. La elite evita que sus hijos accedan a la tecnología y “todos saben en la empresa que comprando los productos la gente se vuelve cada vez más estúpida” dice el artículo. Asimismo, señala que las escuelas que utilizan dispositivos electrónicos también son evitadas por la elite formada por las familias más poderosas en Estados Unidos.

El rechazo de cualquier virtualidad en la educación no es capricho de los Rockefeller asegura, sino “es la única manera de formar herederos inteligentes y capaces de enfrentar el futuro“.

Visto de esta manera, el profesor, maestro o docente, seguirá dominando los procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje y continuará siendo el estandarte del modelo educativo que ha perdurado más tiempo en la historia del hombre.

MS.c Hugo Salvatierra Rivero

Periodista y docente universitario

Fuente: https://www.losrecursoshumanos.com/the-new-york-times-la-educacion-digital-es-para-los-pobres-y-los-estupidos/