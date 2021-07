La gerente de la CNS se niega a renunciar tras medidas de presión de trabajadores

Fuente: erbol.com.bo

La gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Silvia Gallegos, manifestó este viernes su negativa a renunciar al cargo, a pesar de que los sindicatos de trabajadores de la entidad ya realizaron varias protestas en demanda de su destitución.

“Esta Gerente no tiene la intención de renunciar. Renunciar sería aceptar que no estamos trabajando con eficiencia, con transparencia y con cero corrupción dentro de la institución y sería defraudar al equipo técnico que me acompaña de manera decidida, sin medir tiempo, sin medir esfuerzo y que gracias a ellos tenemos ya una estabilidad institucional”, dijo Gallegos.

Los sindicatos de trabajadores de la CNS ya realizaron paros en demanda de la renuncia de la Gerente, bajo el argumento de que existe una mala administración y falta de medicamentos. También sectores como pacientes de diálisis sumaron a la demanda.

Gallegos afirmó que los sindicatos no tienen fundamento para pedir su renuncia y que estaban acostumbrados a querer manejar la institución a “gusto y antojo”.

Manifestó que su cargo está a disposición del presidente Luis Arce, pero ella supone que el mandatario respaldará su gestión que considera transparente.

La Gerente reprochó que trabajadores se hayan retirado del diálogo que se había instalado anteriormente, porque no querían reunirse mientras ella no renuncie. Señaló que un alejamiento suyo no solucionará los problemas que arrastra la CNS.

El dirigente sindical de La Paz, Adbon Laora, ratificó que la Gerente nacional no ha tenido la capacidad de ejecutar el presupuesto de la entidad y que, si hubo provisión de medicamentos, la misma fue gracias a administradores regionales. Agregó que Gallegos pretende centralizar las adquisiciones, quizás con un propósito económico.

Anunció que existe un plazo hasta este fin de semana para solucionar este tema o el lunes retornarán las medidas de presión.

Tenía COVID

Trabajadores habían denunciado que Gallegos había participado de reuniones teniendo COVID-19.

Al respecto, la Gerente confirmó que el 10 de junio dio positivo, pero que cuando tuvo reuniones estaba en proceso de resolución.

“Si bien estaba con COVID, el parámetro y científicamente ya indica que no era contingible, porque son los primero días que son contagiables”, dijo Gallegos, quien además aseguró que no tuvo proximidad con asistentes a su reunión en Santa Cruz y que las dos personas que la la acomplñaron en la testera resultaron negativo a la enfermedad.

Aclaró que ya ha dado negativo al examen y anunció que iniciará proceso a quienes develaron el documento de su resultadod e examen COVID, al tratarse de un documento protegido.

El dirigente Laora respondió criticando que la Gerente se haya dado “un paseo por Bolivia” teniendo COVID. Señaló que le pasaron imágenes de su reunión del 26 de junio.

En cuanto a la advertencia de proceso, el dirigente señaló que está consciente de que el documento es protegido, pero que la enfermedad que padeció Gallegos fue revelada por una Viceministra públicamente y medios de comunicación.