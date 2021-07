La madre de Britney Spears, la primera víctima (y cómplice) del padre de la cantante: engaños, divorcios de ida y vuelta y una hija inesperada

El resto de características de James no pueden achacarse tanto a Louisiana: no sólo ha sido alcohólico casi terminal, también mujeriego, déspota y controlador. Es algo que han reconocido su hermano (en entrevistas con varios periódicos), su hija (en la declaración en la que deseo la cárcel) y hasta la propia Lynne, en ese libro de 2008, Through the Storm, en el que contaba su vida y la caída en desgracia de Britney.

Lynne se divorció de James definitivamente en 2002 («la mejor decisión de mi vida», dijo en su momento), tras varios intentos previos, y varias advertencias a su estilo de vida, como coger una escopeta y liarse a tiros con la neverita de las cervezas tras uno de los muchísimos episodios de alcoholismo prolongado de James. Ese divorcio se lo había pedido Britney a su madre dos años antes, a la que había asegurado que nada le faltaría tras construirle una mansión de varios millones de dólares en su Louisiana natal y ponerla a sueldo de sus giras. En la biografía, Lynne cuenta que el divorcio vino tras «años y años de abusos verbales, comportamiento errático y total abandono habían hecho mella en la familia».

Un patrón que James ha conseguido repetir, al menos con su hija. Y a sabiendas de Lynne, porque James y ella volvieron a iniciar su relación en 2010, cuando Britney ya estaba bajo tutela. Para entonces, Lynne hacía tiempo que había dejado su profesión de maestra (algo de lo que siempre ha asegurado arrepentirse) para trabajar para Britney. Que ahora estaba bajo el control del padre.