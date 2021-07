«La palabra aquí es: propaganda»: el cofundador de Wikipedia denuncia el sesgo izquierdista de la enciclopedia

Fuente: Actualidad RT

El filósofo Larry Sanger, cofundador de Wikipedia, considera que la enciclopedia libre en línea ha dejado de aferrarse al principio de la neutralidad, adquiriendo actualmente un sesgo izquierdista.

Para argumentar esta opinión, que expuso en una entrevista con la revista digital Unherd publicada el pasado 14 de julio, el cofundador de Wikipedia se refirió a una amplia gama de ejemplos que van desde el covid-19 hasta la eliminación de alguna información sobre el actual presidente de EE.UU., Joe Biden, y la imposibilidad de citar a ciertos medios que no tienen cabida en la línea izquierdista.

«La palabra adecuada aquí es: ‘propaganda’, cuando es sistemática. Y eso es a lo que realmente estamos haciendo frente en Wikipedia», aseveró Sanger, en relación a la gente que quiere consumir información en arreglo a su religión, partido político, etc.

«Lo que muchos de nuestros medios de comunicación actuales, Wikipedia incluida, parecen asumir es que sólo hay una versión legítima y defendible de la verdad sobre cualquier cuestión controvertida. Por supuesto, Wikipedia no era así antes», resaltó.

Ejemplos concretos

En este sentido, Sanger aludió a la entrada sobre el presidente Joe Biden, en la que casi no hay datos sobre el escándalo en torno a Ucrania que involucra a su hijo Hunter. «Lo poco que se puede encontrar es extremadamente tendencioso y se lee como el escrito de un abogado defensor, realmente», que no contiene el punto de vista republicano sobre el actual inquilino de la Casa Blanca, subraya.

En este sentido, recalcó que ya es no es posible citar a medios como Daily Mail o Fox News cuando se trata de un tema socio-político. «Significa que si una controversia no aparece en los principales medios de comunicación de centro-izquierda, entonces no va a aparecer en Wikipedia», se lamentó Sanger.

Respecto al coronavirus, el cofundador de Wikipedia enfatizó que los artículos relacionados con la pandemia simplemente exponen el punto de vista de unos «portavoces del ‘establishment‘»: el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., entre otros.

Una fuente de influencia

Sanger señaló que la distorsión de la información en Wikipedia se produce debido a la existencia de empresas como Wiki PR, que comercializan con la edición de la biblioteca libre, pagándoles a redactores que cambian el contenido sin identificarse. El filósofo opina que esta tendencia de introducir las correcciones y borrar cierta información continúa, ya que la enciclopedia en línea tiene mucha influencia.

«Así que hay un juego muy grande, desagradable y complejo entre bastidores para hacer que un artículo diga lo que alguien quiere que diga«, denunció.