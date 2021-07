La Paz recibe un viaducto, un parque y retórica «golpista»

Yolanda Mamani C. / La Paz

Transcurridos 212 años del grito revolucionario del 16 de julio, La Paz festejó anoche la inauguración del viaducto Tejada Sorzano y el Parque de las Culturas y Madre Tierra, en una jornada en la que el presidente Luis Arce Catacora volvió a arremeter contra la oposición y los “golpistas” que, según él, contaron con apoyo internacional en 2019.

La obra que inauguró el alcalde de La Paz, Iván Arias, es un complejo de cinco viaductos en la zona de Miraflores, que pasan debajo de la plaza Tejada Sorzano, que tiene una extensión de 7.344 metros, donde también está el templete semisubterraneo. La obra tiene una inversión de 116,4 millones de bolivianos.

Autoridades ediles llevaron los restos de los promártires.

La misma cuenta con un edificio de parqueos para 231 vehículos y 101 motocicletas. Tiene cinco viaductos, de los cuales dos ya han sido habilitados: el que va desde la avenida Saavedra Sur -esquina Díaz Romero- hasta la avenida Saavedra Norte -esquina Posnanksy- y el que permite la conexión de la avenida Simón Bolívar con la calle Hugo Estrada, en la Curva Sur del estadio Hernando Siles.

También se emplazó una fuente de aguas danzantes que son iluminadas en la noche y todo el sector está rodeado de grandes murales y que conforman una galería al aire libre.

En tanto, el presidente Luis Arce inauguró anoche en la ex estación de ferrocarriles el Parque de las Culturas y la Madre Tierra con una inversión de 116.173.620 bolivianos.

Testera de acto de Gobernación sin Arias.

Polémica

La sede de Gobierno vivió una jornada emotiva desde la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, en la que el alcalde Iván Arias no estuvo en la testera, luego con el traslado sin escolta ni banda militar de los restos de los protomártires, el encendido de la tea en la Casa de Pedro Domingo Murillo hasta la inauguración del viaducto Tejada Sorzano y el Parque de las Culturas.

No obstante, el mandatario no dejó escapar la oportunidad para atacar nuevamente a la oposición y a los “golpistas”, que de acuerdo con su versión contaron con respaldo internacional de Argentina y Ecuador.

El presidente Luis Arce enciende la tea en la Casa de Murillo.

Y si bien por la tarde, durante el encendido de la tea en la Casa de Murillo, Arce, en un tono más conciliador, llamó a la unidad de los paceños, su discurso de la mañana fue el más notorio en una coyuntura política en la que el supuesto envío de armas a Bolivia por parte de Argentina aún marca la agenda.

Durante el acto que organizó la Gobernación de La Paz, Arce convocó a respetar la autodeterminación de los pueblos y llamó a respetar las revoluciones de Cuba y Venezuela. Fustigó el modelo neoliberal de economía, posteriormente atacó al “gobierno de facto”, refiriéndose indirectamente a la expresidenta Jeanine Añez.

Una vista superior del patio de la casa del protomártir.

“La verdad sale a la luz, hoy los golpistas ya no tienen argumentos para defenderse que el ‘golpe de Estado’ contó con un decidido apoyo internacional”, dijo, para luego citar a Argentina y Ecuador, países que son apuntados de haber enviado armas a Bolivia durante la crisis social de 2019.

El mandatario anunció después la construcción de la carretera de la Marcha al norte en el departamento de La Paz, para el tramo Escoma-Pacobamba, de 43 kilómetros, se dispusieron 55 millones de dólares.

Cuatro desaires al alcalde Iván Arias

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, sufrió ayer al menos cuatro desaires por parte del Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía durante los actos protocolares por los 212 años del grito revolucionario de 1809.

Muy temprano, en la sesión de honor de la Gobernación, el Alcalde no estuvo en la testera junto al gobernador Santos Quispe y al presidente Luis Arce. En su lugar estaban sentados los de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental, dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Arias tuvo que conformarse con ver el acto con el público.

Integrantes de la Escuela de Arqueros encendieron la tea de Murillo, ayer.

No todo terminó ahí. Cuando el primer mandatario saludó uno por uno a los presentes, el alcalde Arias fue el decimoséptimo en ser mencionado, entre otros.

Por la tarde, no llegó la banda militar que tradicionalmente acompañaba la salida de los restos de los protomártires de la revolución de 1809 desde San Francisco rumbo a la Catedral Metropolitana. Por ello, fue la banda municipal Eduardo Caba la que ocupó esa ausencia.

Por si eso fuera poco, los Colorados de Bolivia, que cada año escoltaban a los restos de los héroes de la revolución, tampoco estuvieron ayer.

Al respecto Arias dijo: “Cada uno sabe su rol, esto se hace cada año, si los llamados a cumplir su rol no lo hacen, eso no va a impedir que nosotros hagamos nuestro homenaje a los protomártires, a los que nos dieron la libertad, yo no tengo por qué juzgar, la mezquindad es lo peor que puede primar entre los paceños y eso nosotros no lo vamos a fomentar, vamos a salir hacia adelante, han visto, hemos transportado los restos, los vamos a custodiar con la Guardia Municipal”, sostuvo el burgomaestre,

Parte de la remozada e iluminada plaza Tejada Sorzano.

Un viaducto ilumina La Paz en los 212 años de la revolución

La Paz celebró ayer los 212 años de la Revolución de 1809 con la entrega del viaducto y el Parque de las Culturas. El presidente Luis Arce participó de la sesión que organizó la Gobernación y también encendió la tea de Pedro Domingo Murillo. El alcalde Iván Arias no estuvo en la testera de ese acto protocolar, pero por la noche inauguró la gigante obra en la remozada plaza Tejada Sorzano, donde las aguas danzantes y las luces iluminaron el cielo paceño.

En al acto de inauguración estuvieron el alcalde de Potosí, Jhonny Llally, que hizo la cuenta regresiva para el estreno de la obra, mientras que miembros de la Escuela de Arqueros, al muy puro estilo de unos Juegos Olímpicos, encendieron una gigante tea en la reluciente plaza, donde además están emplazadas réplicas de piezas tiwanacotas.