La Policía identificó a una nueva víctima del derrumbe en Miami: una mujer cubana de 80 años

La policía de Miami-Dade identificó a una nueva víctima fatal del colapso del complejo Champlain Towers South en Surfside. Se trata de Magaly Elena Delgado, de 80 años, quien fue encontrada entre los escombros el miércoles.

Delgado se había mudado a Estados Unidos desde Cuba en la década de 1960 y vivía en Champlain Towers South desde hacía más de 10 años, según informó el Palm Beach Post.

“Si nos la arrebatan, que bien podría ser, que no sienta nada es lo que uno quiere”, declaró al diario local la hija de la víctima, Magaly Ramsey, quien describió a su madre como fuerte y resiliente.

Ramsey aseguró el martes a The New York Times que apenas llegó al lugar de la tragedia entendió que su madre no podía seguir con vida. “Soy una mujer muy lógica”, afirmó.

Rescue personnel continue the search and rescue operations for survivors at the site of a partially collapsed residential building in Surfside, near Miami Beach, Florida, U.S. June 30, 2021. REUTERS/Marco Bello