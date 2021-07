La recuperación de precios del GLP no acompaña a la producción

RAÚL DOMÍNGUEZ

Los consumidores de GLP en Paraguay alzaron el grito al cielo por el incremento en el precio del combustible, que se dio a partir del 12 de julio, debido a los ajustes que realizaron los importadores en relación a los precios internacionales del petróleo. Bolivia provee el 80% del GLP que consume el país vecino y es enviado desde las plantas Río Grande de Santa Cruz y Carlos Villegas, de Yacuiba.

El precio del kilo de GLP fue incrementado en 800 guaraníes para el kilo de uso doméstico y 400 para el autogas, por lo que una garrafa de 10 kilos llega a costar 78.000 guaraníes, unos Bs 78. La Cámara Paraguaya del Gas (Capagas) informó a los medios de ese país, que se consume un promedio de 7.500 toneladas mensuales.

Para los analistas Álvaro Ríos y José Padilla esta es una buena noticia, porque incrementa los ingresos para el país, pero se da en un momento en el que los campos gasíferos están en declinación y las plantas donde se extraen los licuables están recibiendo un 25% menos de gas natural y líquidos.

“Es una por otra, porque cuando suben los hidrocarburos, también sube el diésel y la gasolina que subvenciona el Estado, que estaba en 1.600 millones de dólares. Además, se incrementaron los costos del transporte en un 18%”, señaló Padilla.

Ríos, por su parte, consideró que si bien los precios del petróleo rondan los $us 75 por barril, lo que repercute en los precios del gas, las exportaciones de GLP han subido en valor, pero no en volumen. “Hay mayores exportaciones de GLP en valor, pero no en volumen, porque la producción de petróleo, de gas y de condensado en Bolivia está en descenso”, expresó.

Desde la Dirección de Comercialización de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, informaron que el valor de las ventas de GLP a Paraguay se incrementó de mayo a junio, de $us 427 a 462 la tonelada métrica (TM). En enero el precio registró un promedio de $us 401; en febrero, $us 444; en marzo, $us 479 y en abril, $us 459.

En volumen, el promedio se mantuvo casi plano, salvo enero, cuando se exportaron al país vecino 2.128 TM, en febrero 6.596 TM, en marzo 6.048 TM, en abril 5.317 TM, en mayo 6.082 TM, y en junio 5.961 TM.

YPFB inició la exportación de GLP a Paraguay en diciembre de 2012 a un precio de $us 700 por TM pagados por las empresas Copetrol, Gas Total y Copesa, encargadas de la distribución del energético en el vecino país. En ese histórico envío se vendieron 1.000 TM, cuando el precio del petróleo se disparaba a más de $us 100 por barril.

El incremento en el precio de exportación, obedece a una fórmula en base a la cotización semanal del precio de referencia en Estados Unidos, Mont Belvieu.

El año pasado, las exportaciones de GLP a los principales mercados de exportación, Paraguay y Perú, bajaron en alrededor de un 38%- entre enero y noviembre de 2020- en relación a similar periodo de 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2020, las ventas externas alcanzaron un valor de $us 22,6 millones, mientras que en 2019 los ingresos llegaron a $us 36,5 millones.

Competitividad

El GLP es un commodity que se comercializa a escala global y si Bolivia deja de ser competitivo en precios, sobre todo, otros países pueden desplazar al país como el principal proveedor a Paraguay y Perú, principalmente.

Para Ríos, mientras no haya una inyección fuerte de capital para exploración, la producción de condensado y gas natural, va a seguir en declinación. “Bolivia necesita un nuevo marco regulatorio que permita nueva y masiva exploración, porque la Ley 3058 y todo el marco regulatorio es obsoleto”, expresó, a tiempo de indicar que la planta Carlos Villegas opera a un 25% de su capacidad.

Mientras que Padilla consideró que para no perder los mercados de gas natural y GLP se debe modificar la Ley 3058 (de Hidrocarburos). “Tiene que haber un borrón y cuenta nueva y hacer una nueva norma, porque no habrá inversión”, advirtió.

Para la presente semana, YPFB presentará su nuevo plan de exploración y para este año prevé inversiones por $us 800 millones.

Padilla y Ríos concluyeron que con el anuncio de invertir $us 800 millones en el presente año, no es insuficiente, porque solo en materia de exploración, un solo pozo puede llegar a demandar hasta $us 80 millones, sin contar la prospección o la geofísica, entre otros aspectos.