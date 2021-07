Lampe mira a EEUU y Arabia para el futuro

Fuente: paginasiete.bo

Según datos de la Conmebol, Carlos Lampe fue el golero con más atajadas (25) en la fase de grupos de la Copa América 2021. La prensa argentina asegura que el boliviano fue ofrecido a San Lorenzo y Vélez. El portero dice que respetará su contrato con Always Ready hasta diciembre. Adelantó que aunque le gustaría jugar en Argentina, México, Brasil o Chile, por el tema económico elegiría irse a EEUU o Arabia Saudita.

“Tengo contrato hasta diciembre. Mi cabeza está en pasar unos días de vacaciones y luego retornar al club (Always Ready)”, aclaró Lampe, ayer en el aeropuerto de El Alto.

El portero de 34 años llegó a La Paz “por temas personales” antes de iniciar unas cortas vacaciones luego de su buena actuación en el torneo internacional que se disputa en Brasil.

Advirtió: “Si me llega pronto una propuesta formal, las opciones que me gustarían son Argentina, Chile, Brasil y México, que son mercados que me tientan. Si es más adelante, EEUU y Arabia serían buenas opciones, quizá más viendo el tema económico”. El portero cruceño fue uno de los futbolistas destacados en el campeonato de selecciones. La Conmebol informó que Lampe fue el guardameta con más atajadas, 25 en total, en la primera parte de la cita.

“Uno deja la piel por la Selección. A veces las cosas salen bien como sucedió en estos últimos partidos”, apuntó el deportista millonario que aclaró que “no hay nada formal con San Lorenzo. Otro club se acercó un poco más. Ahora no quiero hablar nada de eso”.

En el onceno ideal

Lampe fue tomado en cuenta en la formación ideal de varios medios brasileños y argentinos. “Fue una Copa en la que tuve muchísimo trabajo, quizá porque atacábamos más y quedábamos mal parados, que eso es uno de los detalles que debemos mejorar, marcar en ataque, por ahí cortar una jugada lejos de nuestro arco y presionar mejor”, resaltó.

El guardameta comparte este equipo ideal con: Ángelo Preciado (Ecuador), Cristian Romero (Argentina), Marquinhos (Brasil), Santiago Arzamendi (Paraguay), Casemiro (Brasil), Erick Pulgar (Chile), Rodrigo de Paul (Argentina), Neymar Junior (Brasil), Ben Breretón (Chile) y Lionel Messi (Argentina).

Lampe dijo que se tomará estos días para descansar antes de incorporarse a los entrenamientos de Always Ready, mientras su padre, Juan Carlos Lampe, se encarga de las negociaciones con clubes del extranjero.