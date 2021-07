Las bajas, el dolor de cabeza de Vinto Palmaflor

Fuente: lostiempos.com

Sobre mojado, llovido. En Mcepal Vinto Palmaflor, las bajas para cada encuentro no dejan de decir presente. Para visitar mañana (18:15) a Real Potosí, por la décima jornada del Torneo Único 2021, el goleador Oswaldo Blanco estará ausente por tarjetas amarillas.

El ariete colombiano, autor del primer gol en el triunfo 2-0 contra Royal Pari, el sábado pasado en casa, recibió la quinta cartulina amarilla en ese lance, situación que automáticamente lo aleja de esta visita ante el León Andino.

La ausencia de “Chocolate” Blanco se suma a las ya conocidas de Gustavo Salvatierra y Fernando Saldías, por lesión; Freddy Abastoflor, por dar Covid-19 positivo junto al DT Thiago Leitao y su ayudante de campo Joao Paulo Barros.

Mientras, la buena noticia es que desde ayer los volantes argentinos Ricardo Noir y Maximiliano Gómez comenzaron a trabajar de manera diferenciada, aunque no podrán viajar aún con el equipo. El volante Edwin Rivera ya cumplió un partido de suspensión por su expulsión ante Always Ready, pero no fue incluido en la delegación.

Ahora, el equipo que es dirigido temporalmente por Ezequiel Luna y Mauricio Adorno buscará al reemplazante de Blanco. Vladimir Castellón y Ariel Jaldín, este último que renovó su contrato con el club hasta diciembre, son alternativas.

La delegación viajará mañana (9:00) vía aérea a Sucre y proseguirá hacia Potosí por tierra.

Solicitan cambio de horario

Por las restricciones sanitarias en Cochabamba, Vinto Palmaflor solicitó que el lance del domingo 25 de julio ante Guabirá en Cochabamba (19:30) sea adelantado para ese mismo día, pero para las 13:00.