Leaños estará alejado de las canchas por dos semanas

jueves, 15 de julio de 2021 · 05:00

Zona Norte / Montero

Una resonancia magnética practicada a Heber Leaños confirmó que el lateral izquierdo de Guabirá padece una rotura plantar delgada en la pierna izquierda, que lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente 17 días más.

El marcador de punta esperaba una mejor noticia para luchar por la titularidad lo más antes posible, pero ahora supone que debe tener paciencia para volver a jugar en el torneo único de la División Profesional.

Durante la corta vacación en el equipo rojo, por la disputa de las eliminatorias para el Mundial de Catar y la Copa América, Leaños viajó a su natal Buenos Aires, Argentina, para ser atendido por traumatólogos. Llegó bien a Montero, pero se resintió, no pudo completar la pretemporada ni jugar los cuatro amistosos, previos a la reanudación del torneo.

Hasta antes del párate en el fútbol nacional Leaños había sido constante en el equipo azucarero, llegando a jugar 11 de los 15 partidos, entre los del certamen local y la Copa Sudamericana, completando 681 minutos en cancha. Ahora ya se perdió el partido contra Oriente Petrolero y tampoco jugará este domingo ante The Strongest en La Paz. Se perderá el duelo contra Wilstermann en la Caldera el próximo jueves y tampoco estará para enfrentar a Atlético Palmaflor el 25 de este mes en Cochabamba.

Si todo marcha bien el lateral podría ser alternativa para el compromiso ante Always Ready, por la fecha 12, el domingo 1 de agosto, en el estadio Gilberto Parada. “Lo que más me duele es no poder jugar, espero superar la lesión en el menor tiempo posible”, afirmó Leaños.