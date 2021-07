Liberaron a Dina Stars, la influencer cubana que había sido detenida por el régimen mientras era entrevistada

La joven de 25 años había sido apresada en el medio de una entrevista televisiva con un canal español. Según un breve video publicado hoy, el cargo en su contra fue “instigación para delinquir”.

“Ya estoy en casa!!!”. Con esa frase subió en la tarde del miércoles un video la influencer Dina Stars, informando a sus seguidores que había sido liberada por el régimen cubano.

Stars había sido detenida en plena entrevista televisiva con un canal español, al principio de esta semana, por apoyar las protestas que estallaron el domingo en la isla y que ya son las más grandes desde la Revolución de 1959.

Así, la joven de 25 años anunció hoy que ya estaba de regreso en su casa y que el cargo por el que la habían llevado detenida era “instigación para delinquir”.

En el corto video, de menos de dos minutos de duración, se ve a Dina visiblemente agitada y conmocionada, y en seguida se apura a aclarar: “Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron”.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mi, pero por favor, no sigan difundiendo noticias falsas, que eso lo que hace es perjudicar y agravar las cosas”, aclaró, dando a entender que esa desmentida había formado parte de un pedido por parte del régimen.

Detención, en vivo

Dina Stars, que en Twitter tiene más de 18.000 seguidores y se presenta como “una guerrera”, estaba siendo entrevistada el martes cuando llegaron a su domicilio agentes enviados por el régimen de Miguel Díaz-Canel.

“Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir”, dijo en un momento del reportaje la joven cubana, ante la sorpresa de los periodistas.

“¿Te van a detener?”, preguntó la conductora española, dándose cuenta de lo que ocurría. “No lo sé, me dijeron que los acompañara”, se limitó a responder Dina.

“¿Vas tu sola?”, le volvieron a consultar desde el canal de televisión y ella contestó: “No, bueno sí, mis amigos irán detrás. Me tengo que ir”.

El diálogo, que se hizo viral, encendió las alarmas de lo que estaba ocurriendo en Cuba y sobre lo poco que se sabía de las detenciones que estaba llevando a cabo el régimen cubano. Cualquier persona que alce la voz contra el régimen podrá ser detenido u hostigado. Y eso le pasó a Dina, quien en vivo se enteraba de que la iban a llevar detenida.

Ahora, Dina ha prometido a sus seguidores que hará un video más largo en YouTube explicando a sus seguidores todo lo ocurrido, pero que antes debe ocuparse de estar con su familia y amigos. “Los amo con todo mi corazón, los amo muchísimo”, cerró la publicación.