Liga Municipal de Villa Vecinal corona a campeones

El campeón, subcampeón, tercero y cuarto lugar recibieron trofeo, además se premio a los arqueros de la valla menos vencida y a los goleadores del torneo.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

El campeonato Infanto Juvenil de Fútbol de Salón de la Liga Municipal de Villa Vecinal, coronó a ocho campeones, en las categorías Sub 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 años. Las finales se disputaron este domingo por la tarde en el Palacio de los Deportes.

Toros del Beni, Sub 8; Toros del Beni, Sub 9; Toros del Beni, Sub 10; FC Gran Moxos, sub 11; Atlético Aquiles, Sub 13; Atlético Aquiles, Sub 14; FC Gran Moxos, Sub 15, FC Gran Moxos, Sub 16, son los clubes que ganaron el título.

FC Gran Moxos, Sub 8; FC Gran Moxos, Sub 9; FC Gran Moxos, Sub 10; Proyecto Yucas, Sub 11; FC Gran Moxos, Sub 13; Proyecto Yucas, Sub 14; AF Gran Moxos, Sub 15, AF Gran Moxos, Sub 16, son los subcampeones.

Martin Jaldín, dirigente de la Liga Municipal de Villa Vecinal, felicitó a los campeones y agradeció a las autoridades deportivas por apoyar estas iniciativas que tienen el objetivo de motivar a los deportistas.

“Agradezco a las Escuelas de Fútbol de Salón, así mismo a sus entrenadores y padres de familia. De este torneo que culminó saldrán a competir en eventos interprovinciales y nacionales”, detalló.

Horacio Zambrana, presidente de la Federación Boliviana de este deporte, dependiente de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón, dijo que para él, todos los equipos que participaron son ganadores.

Orlando Sueldo Suárez, director del Servicio Departamental de Deportes (SEDEDE, indicó que el compromiso sigue firme para apoyar a todas las disciplinas deportivas.