Liliana Ortíz, la enferma terminal que grabó un conmovedor video antes de morir y abrió un debate en Chile sobre la muerte digna

Era experta en bioética y padecía un agresivo cáncer de mama. La discusión ya llegó al parlamento chileno

Cristián Torres

El 19 de julio falleció una reconocida doctora y experta en bioética debido a un agresivo cáncer de mama en Chile. Su caso ha generado un verdadero debate público ya que la mujer decidió someterse a una sedación paliativa para que su muerte sea sin dolor.

La protagonista de esta historia es Liliana Ortiz, de 47 años, quien era doctora en ciencias de la salud y profesora de la Universidad de Concepción. Su muerte se registró en su domicilio, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz, en la Octava Región de Chile, luego de lidiar por dos años con esta enfermedad.

Experta en bioética, ante la falta de una ley que garantice en Chile una muerte digna decidió optar por el camino de la sedación paliativa para que su muerte sea sin dolor. Este procedimiento tiene como fin disminuir o aliviar un dolor intenso de una persona en sus últimos días de vida. El encargado de aplicar los fármacos fue su marido, el anestesiólogo Gerardo Soto.

Dos días antes de aplicar la sedación paliativa, es decir el 17 de julio, Ortiz grabó un potente mensaje en video, explicando por qué se decidió por este camino y para despedirse de su círculo más cercano.

Así abrió un debate nacional que incluso llegó al Congreso chileno, en donde actualmente se tramita un proyecto sobre la eutanasia.

Ortiz explicó que quiso “grabar este video para mencionarles lo que implica para un paciente con cáncer el sistema privado, el sufrir todas las dolencias que implica en términos de síntomas”.

“Tuve la suerte de formarme en bioética, que me permitió comprender el concepto de la muerte y también la decisión de los pacientes en el final de la vida. A partir de eso fui entendiendo también conceptos tan complejos como son el suicidio asistido y la eutanasia activa y pasiva”.

Ayudada por su conocimiento del tema, explicó que su decisión no era eutanasia ya que ésta última “busca la muerte del paciente, aunque sea para calmar el dolor, pero busca la muerte”.

“En el caso de la sedación paliativa, de lo que hablamos en realidad es de la sedación de un paciente que está sufriendo, que está con una enfermedad en etapa terminal, cuyo pronóstico no se va a modificar por el uso o no de la sedación. Lo que busca es devolver la dignidad en el proceso de la muerte de una persona. Viví dignamente y quiero morir dignamente”, explicó Ortiz.

El testimonio de su esposo

El anestesiólogo y esposo de Liliana Ortiz, Gerardo Soto, explicó que la decisión se gestó por medio de largas conversaciones nocturnas ya que había que preparar a la familia y a sus cuatro hijos.

“La decisión idealmente la debe tomar el paciente, por eso hay que enfrentar estos temas cuando el paciente tiene aceptación de la enfermedad y que esté cognitivamente intacto para aceptar o rechazar esta medida”, sostuvo.

“No pudimos entenderlo de otra forma más que enfrentar sus decisiones y acompañarla en el proceso, tal como ella quisiera que fuera, porque era su enfermedad”, dijo Soto. Liliana falleció 24 horas después de dejar plasmado su testimonio en el video.

Reacciones a la muerte de Liliana Ortiz

El diputado socialista, Gastón Saavedra, expresó ser “partidario” de la decisión de Ortiz y que debiera haber “libertad en el ser humano en todo momento” frente a situaciones como la que enfrentó la doctora.

“(Soy) partidario, por mis convicciones e ideología a la que adscribo, en que haya libertad en el ser humano en todo momento y por lo tanto todo este tipo de eutanasia, aborto libre, el matrimonio igualitario creo que son situaciones que el país debe legislar prontamente y no estar con la pacatería de estar no asumiendo la libertad, que es siempre, no cuando nos conviene políticamente no más”.

También el diputado de derecha Sergio Bobadilla, quien se definió como una persona que defiende la vida desde un inicio hasta su final, se mostró dispuesto a participar en el debate.

“Sin duda que estamos al debe en muchas materias en relación a la salud y respecto de los cuidados paliativos. Como país debiéramos hacer mucho más de lo que se está haciendo. Puede y debe ser un camino a explorar el robustecer las posibilidades de los cuidados paliativos y como país estamos al debe”, enfatizó Bobadilla.