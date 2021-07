El dirigente de los cocaleros de La Paz, Armin Lluta, rechazó el acuerdo suscrito anoche en el diálogo convocado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para solucionar el conflicto interno en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) a través de una convocatoria a nuevas elecciones.

“De antemano se rechaza porque es una imposición. Este (encuentro) no ha sido un diálogo, sino más bien una imposición por parte del Gobierno; hemos visto que ellos se han reunido antes y han planificado cómo hacer caer a la directiva de Armin Lluta”, dijo el dirigente, quien desde hace bastante tiempo se disputa con Elena Flores el liderazgo de los productores de coca de la región.

Lluta no participó del diálogo realizado en la ciudad de La Paz, pero envió una comisión; no obstante, de acuerdo a su versión, el Ministerio de Gobierno no permitió el ingreso de todos sus representantes y al encuentro solo entraron uno de sus dirigentes y su asesora legal.

En cambio “de la otra parte han entrado los alcaldes, concejales, todo el directorio de la señora Elena Flores, entró también Cofecay (Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas) y su comité electoral; entonces, vemos que ahí no hubo equidad y esas decisiones que tomaron han sido totalmente arbitrarias, han sido una imposición del Ministro de Gobierno”, insistió.

En la mesa de diálogo se llegaron a nueve conclusiones y en una de ellas se estableció convocar a elecciones para elegir a la nueva directiva de Adepcoca “en términos de igualdad, transparencia e imparcialidad” en un plazo de 45 días.

Asimismo, se definió que las elecciones se desarrollen con el acompañamiento y supervisión del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.

También puede leer: Diálogo acuerda elecciones en 45 días en Adepcoca para resolver el conflicto cocalero de Yungas.

Sin embargo, “no hubo consenso, ellos han decidido por votación y eran absolutamente mayoría y, además, nada tienen que ver las autoridades políticas de la Alcaldía en la temática de la hoja de coca (…) y nuestro representante de Adepcoca no ha firmado el acta a pesar de todo han querido imponer para que firme”, señaló.