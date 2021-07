Los 26 estudiantes que se contagiaron en el viaje de ‘promo’ están bajo supervisión médica en Cancún, el resto está retornando a Bolivia

26 miembros de una delegación estudiantil, compuesta por 45 personas, de un colegio privado de Santa Cruz de la Sierra quedaron aislados desde el domingo en un hotel de la ciudad mexicana de Cancún, donde fueron de paseo y se contagiaron de coronavirus. El estado de salud de todos los infectados es estable y se encuentran bajo supervisión médica, según informaron desde la agencia de viajes Cuarta Dimensión, que fue contratada para ofrecer el paquete de servicio.

Mario Rodo, gerente general de esta agencia, informó a EL DEBER que según la última evaluación médica se conoció que 20 personas se encuentran asintomáticas, dos tienen un dolor leve de cabeza, tres presentan dolor de garganta y una sufrió una molestia intestinal.

“De los 26 enfermos, una persona es madre de familia y los demás son jóvenes de entre 17 a 18 años. Todos se encuentran bien de salud, su saturación de oxigeno no baja de 96 y se encuentran aislados cómodamente en cabañas, que se encuentran a 70 kilómetros de la ciudad de Cancún”, comentó en contacto telefónico.

Rodo dijo que este viaje de promoción se planificó con siete meses de anticipación con la autorización de los padres familia, pero sin la participación del colegio particular al cual pertenecen los estudiantes. “El viaje de promoción fue contratado de manera particular, el colegio no participó y no sabía de su realización, es más, ni siquiera las reuniones que tuvimos con los jóvenes las realizábamos en el establecimiento y las últimas reuniones las realizamos por Zoom”, acotó.

El 27 de junio la delegación de 45 personas partió del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz, aprovechando las vacaciones invernales, para disfrutar de su paseo de promoción en Cancún, México, donde tenían una estadía de nueve noches. De ellas seis noches debían pasar en el hotel Xcaret (en la ciudad) y las otras tres en Cabañas Romero, distante a 70 kilómetros, donde actualmente están alojados los contagiados.

Todos los integrantes fueron sometidos a pruebas de antígeno nasal en un laboratorio de la capital cruceña, las mismas que dieron negativas antes de partir de viaje, por lo que los familiares y los representantes de la agencia de viaje creen que se contagiaron cuando estaban en Cancún y se relacionaron con turistas colombianos, mexicanos y de otras nacionalidades.

El domingo 4 de julio, a las 10:00 horas, un laboratorio de Yucatán les realizó las pruebas de PCR a los jóvenes cruceños y luego de 12 horas los resultados develaron que 26 estaban con Covid-19, por lo que inmediatamente fueron separados y aislados de a dos personas, en diferentes habitaciones de las Cabañas Romero, que también pertenece a la cadena de hoteles Xcaret.

Los 19 estudiantes que dieron negativo a coronavirus ya partieron en un vuelo rumbo a Santa Cruz, que tiene escala en la capital de un país sudamericano. “Ya subieron al avión y se espera que lleguen en algunas horas al departamento”, dijo Mario Rodo, gerente de la agencia Cuarta Dimensión.

Las personas que se quedaron aisladas están recibiendo asistencia médica periódicamente y se espera que en dos días les realicen nuevamente una prueba de PCR, para identificar a algunos recuperados que puedan retornar a la capital cruceña. “Si salen 15 pruebas negativas, como una suposición, esas 15 personas retornan y las demás se quedan a cumplir su aislamiento hasta recuperarse por completo”, agregó Rodo.