Los secretos de Sean Penn: la boda con Madonna que terminó a los tiros y un encuentro sexual en el aire tras la reunión con “El Chapo” Guzmán

Sean Penn ganó dos premios Oscar (Getty Images) Sean Penn ganó dos premios Oscar (Getty Images)

Fuente: Infobae

“Hablando claro, sé que hago muy poco caerles bien”, decía en una de las primeras frases de su agradecimiento tras recibir su segundo premio Oscar por su interpretación en “Mi nombre es Harvey Milk”. Era 2009 y lograba levantar de nuevo la estatuilla. Seis años antes, ya lo había hecho por “Río Místico”, dirigida por Clint Eastwood. Una noche en la que Sean Penn, conocido por su irreverencia, aprovechó sus segundos arriba del escenario para hacer un llamado por una sociedad justa para todos: “Creo que ya es hora de que aquellos que votaron en contra del matrimonio homosexual piensen en la vergüenza que sentirán sus hijos y sus nietos si siguen por ese camino”, dijo el actor.

Penn se ganó fama de rebelde, arrogante e incluso violento. Pero hoy, el gruñón y conflictivo actor parece ser un hombre nuevo. A nivel personal, disfruta de un gran momento. En plena pandemia, celebró su cumpleaños 60 y se casó por tercera vez en una ceremonia virtual con la actriz Leila George, hija de sus colegas Vincent D’Onofrio y Gretta Scacchi.

“Hemos hecho una boda Covid”, afirmaba feliz el actor, que tuvo como testigos a Dylan y Hopper, sus hijos y de la actriz Robin Wright, con la que Penn dice que no mantiene contacto porque no se llevan bien, aunque estuvo casado con ella 14 años.

Hijo de artistas, Eileen Ryan y Leo Penn, nació en Santa Mónica en 1960. Su primera aparición en la pantalla fue cuando tenía 14 años en un episodio de la serie “La familia Ingalls” dirigido por su padre. Su hermano menor, el también actor Chris Penn, falleció en 2006 por un consumo excesivo de medicamentos que tomaba por problemas cardiovasculares, y el mayor, Michel, es músico y compositor de bandas sonoras.

Sean Penn y Leila George se casaron por Zoom (Getty Images) Sean Penn y Leila George se casaron por Zoom (Getty Images)

Tras más de cuatro décadas de carrera y activismo, el actor y director ha hecho méritos de sobra para ser admirado por su trabajo frente y detrás de cámara, así como su labor humanitaria. De fuerte compromiso político, Penn se ganó detractores por su amistad con Hugo Chávez, o por entrevistar al narco Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando estaba prófugo.

Penn vive su activismo con la misma pasión que tiene por el cine. Y el paso del tiempo parece no preocuparle. “Siempre me he visto como un hombre de 77, así que todavía me quedan 17”, bromeó el actor, que durante la crisis sanitaria, a través de su propia fundación benéfica, instaló puestos de test de COVID-19 entre las poblaciones vulnerables.

En lo laboral, tiene todas sus expectativas puestas en su nueva película como director, “Flag day”, en la que también tiene el papel protagonista junto a su hija Dylan Frances, de 30 años. Lógicamente, el actor no pudo contener su orgullo al hablar de su “pequeña”: “El primer día de rodaje dije acción en una escena en la que ella participaba y a cada uno de los integrantes del equipo técnico se le cayó la mandíbula. Es muy estimulante ver en la sala de edición que tu actriz favorita es además tu hija. Me siento muy afortunado”.

El amor más tóxico de Hollywood

Sean Penn y Madonna estuvieron casados cuatro años (Getty Images) Sean Penn y Madonna estuvieron casados cuatro años (Getty Images)

El pasado 30 de julio, el ganador del Oscar contrajo matrimonio con Leila George, hija del actor Vincent D’Onofrio y 31 años más joven que él, con quien llevaba cuatro años de noviazgo. La boda, la tercera para Sean, se realizó por Zoom debido a la pandemia.

Sean Penn pasó por el altar por primera vez de la mano de Madonna el 16 de agosto de 1985. La pareja daba el “sí, quiero” en una mansión de Malibú, California, con el mar de fondo, en una ceremonia que terminó de forma escandalosa. La fecha elegida fue muy significativa: Madonna cumplía 27 años y, al día siguiente, Penn celebraría sus 25.

“Bienvenidos a la remake de Apocalipsis Now”, fue la frase con la que Sean recibió a los invitados a la boda –entre los que estaban David Letterman, Tom Cruise, Cher y Andy Warhol. Este último llegó con uno de sus cuadros como regalo para la pareja. El lugar estaba fuertemente custodiado por guardaespaldas, ya que Sean quería lejos a los paparazzis.

Durante la ceremonia religiosa, los novios terminaron gritando sus votos sobre el ruido mecánico de las aspas de los trece helicópteros que sobrevolaban la mansión. La calma se había terminado. Indignado por la invasión de la prensa, un furioso Penn sacó un revólver y disparó al aire. Y en la arena les dejó un mensaje: “Fuck off” (“Váyanse la mierda”) .

Madonna y Sean Penn (Getty Images) Madonna y Sean Penn (Getty Images)

A los poco meses de casados, los problemas entre ellos no tardaron en hacerse públicos. Sobre todo, por el carácter explosivo y agresivo de él. “Sean es salvaje, probablemente muera joven”, decía la “Reina del Pop” por esos días. Parecía parte del encanto de la pareja.

“Sean odiaba la atención de la prensa”, diría Madonna muchos años después en una entrevista con Larry King. Mientras estuvieron juntos, Penn –que temía que la exposición arruinara su perfil actoral– protagonizó violentas peleas con los fotógrafos

En abril de 1986, Penn atacó con una silla al productor David Wolinski en un local nocturno de Los Ángeles porque se había acercado demasiado a su esposa al saludarla. Wolinski presentó cargos, y Penn tuvo que pagar una multa. Poco después, el actor escupió a un paparazzi que seguía a la pareja a la salida de su departamento neoyorquino.

En mayo de 1987, Penn fue detenido por pasar un semáforo en rojo y en exceso de velocidad. Estaba ebrio y fue condenado a 60 días de arresto y dos años de libertad condicional. “Creo que Sean saldrá de la cárcel convertido en una persona mejor e incluso un actor aún mejor”, declaró la artista. Pero eso nunca sucedió. Todo empeoró entre ellos.

Sean Penn y Madonna son grandes amigos (Getty Images) Sean Penn y Madonna son grandes amigos (Getty Images)

Uno de los episodios más violentos tuvo lugar en diciembre de 1988 en la casa de Madonna en Malibú. Allí discutieron una vez más y, según se publicó, la artista le contó a la policía que su marido la ató a una silla durante 8 horas, tiempo que se pasó bebiendo alcohol y agrediéndola físicamente. Sin embargo, la diva del pop, retiró la denuncia un día después de presentarla. Se divorciaron en 1989 tras cuatro años de un matrimonio tortuoso.

Madonna eligió el silencio, pero años más tarde negó maltratos por parte del actor: “Aunque es cierto que tuvimos más de una discusión acalorada durante nuestro matrimonio, Sean jamás abusó físicamente de mí”. En la actualidad son grandes amigos y en más de una oportunidad se han de declarado su amor en público pese a todo los momentos tormentosos que vivieron como pareja. “Te amo desde el momento en que puse los ojos en ti y todavía te amo igual”, le dijo la cantante ante cientos de personas en 2016.

Charlize Theron y Sean Penn en el Festival de Cine de Cannes (AFP) Charlize Theron y Sean Penn en el Festival de Cine de Cannes (AFP)

En 1996, el actor se casó con la también actriz Robin Wright, con quien tuvo dos hijos, Dylan Frances y Hopper Jack, hasta que en el 2010 se separaron oficialmente. También tuvo una relación con la actriz Charlize Theron a la que pusieron fin en junio de 2015. Además mantuvo romances con Scarlett Johansson y con la modelo checa Petra Nemcova.

Durante una entrevista en The Howard Stern Show, la estrella sudafricana reconoció que jamás pensó en pasar por el altar con el dos veces ganador del Oscar. “Salimos, pero nada más. Nunca quise casarme con él”, sentenció la protagonista de “Mad Max”.

La estrella de Hollywood admitió recientemente que puede ser “difícil” a nivel personal. En una entrevista en junio pasado donde reveló que se casó por tercera vez, el actor reconoció que no es el tipo más de fácil de tratar: “¿Soy difícil? Sí, eso creo. Diré que soy una persona que siente y expresa enérgicamente, he engañado a la gente para que piense que todo se trata de mi”. En esa misma conversación se refirió a Leila como “la chica de mi vida”.

El encuentro con el narco más buscado del mundo

Sean Penn, «El Chapo» Guzmán y Kate Del Castillo Sean Penn, «El Chapo» Guzmán y Kate Del Castillo

“Su artículo estaba lleno de mierda”, dijo Kate del Castillo de manera contundente sobre la entrevista que Sean Penn le hizo a Joaquín “El Chapo” Guzmán en octubre de 2015 en la sierra de Sinaloa para la revista Rolling Stone y que fue publicada el 11 de enero de 2016, tan solo tres días después de que narcotraficante fuera recapturado en México

Durante su participación en el programa Red Table Talk: The Estefans el año pasado, conducido por la cantante Gloria Estefan y su hija Emilyl, la actriz mexicana acusó a la estrella de Holywood de traicionarla y poner en peligro a ella y a toda su familia: “Me uso de carnaza para atraer a El Chapo y nunca me protegió. Fui tan estúpida e inocente que no vi nada”. Tras su encuentro con el peligroso narco, tuvieron sexo. “En el avión de regreso éramos sólo nosotros y estábamos muy emocionados. Teníamos una botella de champaña y dijimos ‘¡lo hicimos! ¡estamos vivos!’ Así que los dos celebramos. Solo tuvimos sexo”, detalló Del Castillo, que todavía es investigada por el Gobierno mexicano.

En una entrevista el año pasado, el actor estadounidense fue consultado sobre si aún mantiene contacto con la actriz mexicana. Su respuesta fue tajante y directa: “¿Kate del Castillo? No, pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus”.

Tiempo atrás, Penn dijo que el artículo que escribió sobre el capo del narcotráfico, quien en ese momento era un fugitivo, “fracasó” en cumplir sus propósitos. En declaraciones al programa de televisión “60 Minutes”, el intérprete afirmó que su intención era arrojar luz sobre la política del gobierno estadounidense en la lucha contra el narcotráfico.

El actor también insistió que no tuvo papel alguno en la recaptura de Guzmán durante el gobierno de Peña Nieto. “Nos habíamos reunido con él muchas semanas antes’’, relató. “El 2 de octubre, en un lugar muy alejado de donde lo capturaron’’. En enero de 2017, el líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado a EEUU, donde fue sentenciado a cadena perpetua.

Jack Riley, ex número dos de la Administración para el Control de Droga de Estados Unidos (DEA), acusó al actor de poner en peligro y hacer fallar el operativo militar que estaba en marcha para capturar al famoso narcotraficante. Aunque Riley intentó que se procesara a Penn, no se presentaron cargos contra él ya que estaba protegido por su papel de periodista. “Se sienten humillados porque lo encontramos antes”, le contestó el actor.

Politicamente incorrecto y un apasionado activista

Sean Penn luchó contra el coronavirus con pruebas gratuitas en zonas más vulnerables (Getty Images) Sean Penn luchó contra el coronavirus con pruebas gratuitas en zonas más vulnerables (Getty Images)

A lo largo de su vida, Penn ha demostrado que es un ferviente activista político y social. El protagonista de “Río Místico” siempre ha dejado claro que él hace lo que quiere y se reúne con quién quiere. Su entrevista clandestina con “El Chapo” fue sólo una muestra de ello.

“El pueblo estadounidense ha perdido a un amigo que nunca supo que tenía, los pobres del mundo han perdido a un campeón y yo he perdido a un amigo”, escribió el 5 de marzo de 2013, día de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. De hecho, en enero de 2008 renunció a su trabajo como colaborador del periódico San Francisco Chronicle, porque no le gustó que el diario calificara a Chávez como dictador. El actor también estrechó vínculos con Fidel Castro y su hermano Raúl a quienes entrevistó en La Habana.

Penn -que fue especialmente crítico con la invasión de Irak en el año 2003- ha centrado su labor en la cooperación humanitaria, especialmente tras el huracán Katrina o el terremoto de Haití de 2010, que causó más de 300.000 muertos. Su trabajo solidario también lo llevó a colaborar con las tareas de rescate en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian.

En 2002, el intérprete publicó una carta en la que pedía al entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, desistir de la guerra contra Irak. El actor pagó USD 56.000 para que el texto apareciera en una página completa del diario The Washington Post.

Una de sus últimas acciones fue colaborar en abril pasado en Los Ángeles, California, para abrir un centro hospitalario en una zona humilde a fin de hacer testeos masivos de coronavirus. La ayuda la ofreció a través del CORE (Community Organized Relief Effort),su organización benéfica. “En Estados Unidos somos el país más rico del mundo y nos ocupamos de los ricos, no de los pobres. No pensamos en ellos hasta que nos lo exigen por razones humanitarias, y no tenemos un gobierno que sea capaz de ocuparse de ello”, dijo el actor el año pasado cuando hablaba de la labor que había hecho con su organización.

Penn, que es consciente de las críticas que han suscitado sus simpatías políticas en su país, también apuntó contra todo el sistema y el modo de vida individualista estadounidense. “En la sociedad estadounidense contemporánea, lo que la juventud tiene es un enorme sentido de la avaricia y la superficialidad”, opinó. Con respecta al futuro, es optimista: “Creo que la humanidad, si todavía la podemos llamar así, va a superar esto”.

“Soy consciente de que soy un afortunado: tengo una casa bonita, mis hijos están sanos y mi madre, que tiene 92 años, también lo está y vive a dos manzanas. Otros no tienen esa suerte”, dijo el actor que la crisis sanitaria lo sorprendió cuando había acabado de filmar su próxima película como director, “Flag Day”, en la que trabaja con su hija Dylan Penn. Eddie Vedder de Pearl Jam, compondrá las canciones para la nueva producción de Penn. También forma parte del reparto de la nueva serie de Sam Esmail, “Gaslit”, en la que compartirá pantalla con Julia Roberts, Dan Stevens en reemplazo de Armie Hammer y Joel Edgerton.