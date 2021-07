Luego de 65 días de caminata, Gonzalo Melgar llega a La Paz por la devolución de aportes a las AFP

Luego de 65 días de caminata desde la ciudad de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Gonzalo Melgar llegó finalmente este martes a la sede de gobierno y ahora busca reunirse con el presidente Luis Arce para exigir que se apruebe la ley de devolución de los aportes de la Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Su travesía comenzó el 10 de mayo. El principal motivo que lo impulsó fue por la necesidad de contar con recursos económicos para sustentar a su familia por al menos 23 años de trabajo en diferentes instituciones y empresas.

El pasado 10 de julio llegó a Cochabamba y cuatro días después continuó su recorrido hasta la Sede de Gobierno. En un breve contacto con ERBOL recordó que el 14 de junio celebró su cumpleaños en plena carretera, pese a ello decidió continuar con su objetivo.

“Quiero que apruebe esa ley (de devolución de aportes), de una vez, porque eso fue una campaña del presidente (Luis Arce)”, sostuvo y afirmó que tiene algunas sugerencias para modificar la que se encuentra en la Cámara de Diputados.

Antes de emprender su viaje, Melgar comenzó con una huelga de hambre en Santa Cruz pidiendo que se devuelvan los aportes junto a un grupo de personas, aunque no tuvo éxito, ahora, luego que haber llegado a La Paz, dijo que continuará con su cometido y a la espera de reunirse con Arce.

“La idea es que el presidente (Luis Arce) me reciba, a eso vine precisamente a entrevistarme directamente con él, no con su secretaria ni con ningún ministro, es directamente con el presidente y voy a aguardar que me reciba”, aseguró.

Durante su estadía en la ciudad de La Paz informó que se quedará en el domicilio de un allegado que tiene en la ciudad de El Alto.