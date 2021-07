Maestros alteños denuncian que les obligan a cometer “corrupción académica”

Maestros urbanos de El Alto denuncian que las autoridades de educación del nivel central y departamental les obligan a cometer “estafa y corrupción académica” porque les están obligando a poner notas de aprobación a los estudiantes que no se conectan a clases virtuales.

Fuente: El Alteño

“La paciencia es amplia pero no es tonta´. Si hay un ministro que filtra las respuesta de un examen nosotros no estamos dispuestos a cometer el mismo delito”, declaró ayer el dirigente del magisterio urbano alteño, Alex Morales, al informar que en el primer trimestre de esta gestión más del 30% de los estudiantes no se conectó a clases y lo que corresponde es aplazarlos pero las autoridades supuestamente les están obligando a poner nota de aprobación.

“Esto ya es el colmo. El año pasado la señora Jeanine Añez a dispuesto nota de aprobación para todos los estudiantes sin que hayan aprobado ni un examen. Ahora ha llegado el instructivo diciendo que no hay que aplazar a nadie. En realidad ese instructivo es fotocopia del Gobierno De Facto”, informó el dirigente al mostrar el instructivo de la Dirección Departamental de Educación donde efectivamente se ordena lo siguiente.

“En ningún caso el o la estudiante podrá ser retirado (a) del SIGED por ausencia justificada o injustificada, sin embargo con el fin de no perjudicar el informe trimestral de los demás estudiantes, la o él estudiante que se ausente periodos de tiempo prolongado, será considerado ´estudiante en tolerancia´ pudiendo incorporarse a clases en el segundo semestre para lo cual el SIGED habilitará el estado correspondiente”, dice el instructivo del 077/2021 de la Dirección Departamental de Educación y lleva la firma de Carmelo López Valda.

INTERPRETACIÓN

A juicio del dirigente Morales, ese instructivo “no es otra cosa que una orden para cometer el delito de corrupción académica” porque según las explicaciones del entrevistado, hasta el momento un 30 a 35 por ciento de los estudiantes están aplazados porque no se conectaron a clases virtuales y lo que corresponde es ponerles la nota que les corresponde o simplemente reportar que no se presentaron a clases como se hace en la universidad.

“Claro, al que se saca la nota de 100 hay que ponerle su 100 y al que se saca cero ´hay que achuntarle su cero´. Pero ocurre que ahora nos dicen que hay que ponerles nota de aprobación para que se habiliten para el segundo semestre. Hacer eso es despreciar y pisotear el esfuerzo que han hecho los estudiantes que si se conectaron a clases y se merecen nota de aprobación”, explicó el dirigente.

Los maestros urbanos de El Alto piden a las autoridades del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación buscar otros medios para salvar a esos estudiantes que ya están aplazados porque hacerlos aparecer como aprobados sin que hayan pasado el esfuerzo necesario será un grave error para la historia académica del país.

Por esa razón, Alex Morales sugiere al ministro de Educación leer los principios de la Constitución Política del Estado (CPE) cuando habla del “ama sua, ama llulla, ama kela”, (no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo).

“Al mandarnos ese tipo de instructivos, lo que están haciendo las autoridades es querer convertirnos en multitud de mentirosos y lo que es peor quiere premiar a los flojos”, declaró Morales al comentar que el culpable de todo este resultado es el propio Gobierno que no supo responder que con un plan de emergencia académica a la crisis que está ocasionando la pandemia.

“Una vez más queremos aclarar que nosotros los maestros no estamos dispuestos a filtrar las respuestas de un examen como hace alguna autoridad, pero tampoco estamos dispuestos a regalar notas porque nosotros no somos de la lotería para repartir notas. Nosotros somos maestros y merecemos más respeto”, dijo el dirigente alteño que ahora anda por las calles de El Alto sumamente molesto.