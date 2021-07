Maestros: Instruyen que no haya reprobados en primer trimestre

Verónica Zapana S. / La Paz

Maestros denunciaron que los directores de colegios comenzaron a “instruir” la aprobación de todos los estudiantes en el primer trimestre, incluso de los que no asistieron a clases. Los profesores indicaron que sus inmediatos superiores alegan que hacen cumplir disposiciones de autoridades distritales, departamentales y nacionales. Sin embargo, el ministro de Educación, Adrián Quelca, dijo que desconoce esa disposición.

“Es un atropello. Ayer nos llegó un instructivo de parte del director de la unidad educativa donde trabajo indicando que debemos aprobar con la mínima nota de 51 en el primer trimestre, incluso a aquellos que no asistieron a clases. No es posible, cómo vamos a aprobar a estudiantes que ni los hemos visto en lo que va del año”, dijo a Página Siete una maestra de un colegio del distrito III de la ciudad de El Alto que prefirió no dar a conocer su nombre para evitar represalias.

La profesora aseguró que los maestros ya entregaron sus notas al Ministerio de Educación, pero indicó que desde las autoridades nacionales y departamentales salió un instructivo que exige la modificación de las notas del primer trimestre.

Este medio accedió a un instructivo que fue emitido por la Dirección Distrital de El Alto y que en uno de los puntos indica que el primer trimestre fue de nivelación y si por alguna razón la o el estudiante fue reprobado, “se tendrá que justificar con las documentaciones legalmente establecidas de acuerdo a Reglamento de Evaluación y Emergencia Sanitaria”.

Según los maestros, los directores de los colegios se basan en ese instructivo para que todos los profesores modifiquen las calificaciones ya entregadas. Además, de acuerdo con los educadores, les indican de forma verbal y a través de mensajes de WhatsApp que todos los estudiantes deben ser aprobados en el primer trimestre, incluso los que no asistieron a clases.

En el instructivo de la distrital III de El Alto se indica que el documento se sustenta en disposiciones del Viceministerio de Educación Regular (CITE IT/VER Nº0094/2021) y la Dirección Departamental de Educación de La Paz (CITE DDE-LPZ Nº077/2021). Este documento establece además que los maestros tienen 15 días para hacer las enmiendas en el registro de notas.

Sin embargo, el ministro de Educación, Adrián Quelca, dijo que desconoce ese instructivo y “en todo caso, los maestros deben hacer su reclamo a la Dirección Departamental, que es el ente operativo”.

Aseguró que los maestros deben colocar la nota que corresponda a los estudiantes en el marco de la modalidad de clases que adoptaron en función de la situación sanitaria que se vive.

Directores difunden medida

La profesora del colegio de El Alto contó que su director alega que esa determinación fue asumida en una reunión del consejo distrital con sus pares de todas las escuelas de esa urbe.

Página Siete accedió a una captura del mensaje de WhatsApp que envió la directora del establecimiento al plantel docente de un colegio de El Alto. “Hoy en el consejo con la distrital nos informaron que no puede haber estudiantes reprobados porque era un trimestre de nivelación, por tanto, se les insinúa comunicarse urgente con la secretaria, ya que ella no podrá subir las notas al sistema de estudiantes reprobados, hayan o no pasado clases, deben tener una nota mínima de 51 de aprobación (…)”, se lee en el documento.

Otro profesor de un colegio de Senkata indicó que los maestros hicieron de todo para que sus estudiantes vuelvan a clases, pero algunos niños dejaron hasta la modalidad semipresencial.

El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani, denunció que esta instrucción es “un abuso” y se emitió a nivel nacional.

“(Con este instructivo), el ministerio (de Educación) busca evitar que se registre un alto índice de deserción escolar en todo el país”, indicó Mamani.

El dirigente lamentó que “con ese instructivo emitido por el Ministerio de Educación, los malos directores están presionando a sus maestros para que modifiquen sus notas”.

“Para nosotros eso es inadecuado y no es ético. Ya hemos terminado el primer trimestre y ahora pretenden que cambiemos las notas sólo para justificar que no hubo un alto índice de reprobados”, dijo el profesor.

Según Mamani, el hecho de “instruir a los maestros que presenten informes en caso de que reprueban a un estudiante, es presionar a modificar las notas. Y eso es mentir a la sociedad y hacerle un gran daño a los niños”.

La ejecutiva de la Federación de Maestros Urbanos en Cochabamba, Norma Barrón, explicó a Página Siete que en ese departamento la DDE instruyó que si los estudiantes no asistieron, “dejen la casilla en blanco”.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Vladimir Laura, aseguró que los profesores pueden negarse a modificar las calificaciones y enviar una nota a su federación o confederación para que ellos hagan la representación a las autoridades correspondientes.

Los que dejaron clases son definidos como “estudiantes en tolerancia”

Los niños y los adolescentes que no asistan a clases serán considerados como “estudiantes en tolerancia”, según un instructivo que emitió la Dirección Distrital de Educación III de la ciudad de El Alto.

“En ningún caso el o la estudiante puede ser retirado del Siged por ausencia justificada o injustificada, sin embargo, con el fin de no perjudicar en el reporte trimestral de los demás estudiantes, la o el estudiante que se ausente periodos de tiempo prolongados será considerado como estudiante en tolerancia, pudiendo incorporarse a clase en segundo trimestre”, indica el instructivo distrital.

El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, Leandro Mamani, reprochó ese instructivo. El dirigente indicó que esta disposición es una muestra “de justificar” el pésimo acceso a la educación que están teniendo los estudiantes, ya que muchos no pasan las clases porque no tienen acceso a la red de internet o aparatos tecnológicos.

La norma también establece que si al culminar el segundo trimestre no se efectiviza su incorporación, el estudiante será considerado como “retirado”.

“Es responsabilidad del director de la unidad educativa y del maestro de aula o asesor agotar los medios necesarios para contactarse con el estudiante, la madre y padre, de esa manera precautelar y garantizar el derecho a la educación”, añade la nota a la que accedió este medio.

Hace unos días, el Magisterio informó que un 30% de los estudiantes reprobaron el primer trimestre de la gestión escolar 2021 porque no mejoraron los problemas de equipos y de conectividad. Según los maestros, el país está a tiempo de revertir esta cifra.

“Efectivamente, existe un 30% de estudiantes que reprobaron el primer trimestre. Se comienza de esa forma el segundo trimestre. Eso se debe porque no pueden acceder al sistema de educación”, dijo a Página Siete el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana del departamento de La Paz, Leandro Mamani. Aseguró que esta cifra es alta y se registra por “la crisis económica y social que vive el país por la pandemia del coronavirus”.