Mamá de Darlyng: «Me llamaron y me decían que nunca me iban a devolver a mi niña»

Fuente: Unitel

Pablo Cambará Ferrufino

Muchas preguntas rodean a la muerte de la pequeña Darlyng Chávez Meruvia, la menor de cuatro años que desapareció el sábado 10 de julio y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida, seis días después, flotando en un río en la localidad de Hierba Buena Militar, cerca al municipio de Mairana.

«Me llamaron con un número privado. Me decían que nunca me iban a devolver a mi niña, eso fue el domingo, un día después de la desaparición», dijo Evelyn Meruvia, madre de la niña, pidió entre lágrimas que la Policía no deje de investigar este caso y se pueda dar con los responsables de este macabro crimen.

Reveló que en ese contacto no le pidieron nada en específico y que le repetían que no volvería a tener a su hija. «Quien me habló fue un hombre«, apuntó.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que se encontró cabello, presumiblemente de una mujer, en la mano de la niña y que se está buscando más pistas que aporten a la resolución de este caso.

Evelyn recuerda con dolor el último día que estuvo con la pequeña y la rutina que ella tenía al salir de su casa que está a 200 metros del parque en donde fue vista por última vez.

«No sospecho de nadie, nunca tuvimos problemas con nadie, ni deudas ni nada», dijo la mujer tras ser consultada sobre una hipótesis policial de que existiría un motivo económico detrás de la muerte de la pequeña.

Los policías siguen controlando en Hierba Buena pero hasta el momento no hay ningún detenido. Dentro de las primeras declaraciones que se han tomado están la del padre y la madre de Darlyng, además de uno de sus tíos y un testigo que han declarado el padre, la madre, un tío y testigos que aportaron detalles para la investigación.

Encontrada en el río

La autopsia forense revela que Darlyng sufrió una asfixia mecánica y que le taparon la boca y la nariz provocándole la muerte. Su cuerpo fue hallado el viernes y la data del fallecimiento sería de 72 horas antes de haberse realizado el examen pericial.

«El mismo sábado que desapareció y al otro día fuimos a buscarla a la quebrada y su cuerpo no estaba allí», dijo Evelyn quien descarta que la menor hubiera fallecido en el lugar, sino que la asesinaron en otro lado y luego se arrojó su cuerpo en la zona.