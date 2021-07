Marcelo Claure: “La responsabilidad del empate (ante Real SC) es mía

El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, asumió la responsabilidad por el mal resultado que logró su equipo ante Real Santa Cruz, la tarde del domingo. La academia celeste salvó un empate (1-1) en condición de local, por la octava fecha que dio reinicio al torneo de la División Profesional.

“La responsabilidad del empate de ayer (domingo) es mía al ser el máximo responsable. Mi equipo, en Bolívar, tomó la decisión de dar vacaciones a los seleccionados. Lo que fue una buena intención terminó perjudicándonos al jugar con cinco titulares menos. Todavía queda mucho”, escribió Claure en su cuenta de Twitter.

La responsabilidad del empate de @Bolivar_Oficial ayer es mia al ser el máximo responsable. Mi equipo en Bolívar tomó la decisión de dar vacaciones a los seleccionados. Lo que fue una buena intención terminó perjudicándonos al jugar con 5 titulares menos. Todavía queda mucho. — Marcelo Claure (@marceloclaure) July 12, 2021

El titular de la academia celeste tiene poco más de 270.000 seguidores en dicha red, que casi de inmediato le respondieron y la mayoría en tono de reclamo.

“Independientemente a que hayas ayudado de gran manera al equipo, es obvio que el decidir traer a un español como gerente deportivo es un gran error, más aún cuando trae gente que si bien es de su confianza y ‘tiene capacidad’ es un hecho que acá no lo es así”, escribió @Angela42786412 y agregó “Ya es momento de que nosotros como hinchas y socios participemos de decisiones por el bien del equipo, porque nuestra dirigencia no mueve un dedo ante un fatal desastre… Espero lo leas”.

Por su parte @Carmen_tuiter apunto a los refuerzos: “Y los extranjeros?, la verdadera crítica es que los refuerzos no son tal, estas pagando una plantilla que no juega, auméntale el sueldo a los cinco que no jugaron ya que claramente dependemos de ellos. Carvalho Sadiku y Menacho lo peor que vi. Hace rato q deben irse”

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, el desastre que es @Bolivar_Oficial hoy, no se debe a haber hecho descansar jugadores, se debe a los supuestos refuerzos que trajiste y que no sirve ninguno. Sin excusas dijiste no?”, le escribió @caruchaepalo a Marcelo Claure.

“Estimado Marcelo, esa no es una excusa, los jugadores que están en Bolívar deberían estar listos para ser titulares en cualquier momento, por algo están en el más grande del país. Quién dirige a Bolívar, Vladi o ese otro señor que era el único que daba indicaciones?, publicó @Olialarcon.

“Te diste cuenta lo mal que están Sadiku y Menacho y como Ábrego pide titularidad a gritos, y ojo que lo que gana ni se acerca a lo que gana Sadiku, tiene más goles que él. Como es posible que juveniles tengan que salir para salvar los partidos, dónde están los experimentados”, decidió publicar @sav_SergioV

Muchos hinchas de Bolívar respondieron en ese tono a Marcelo Claure, molestos porque su equipo no ganó el domingo y ahora está a dos puntos del líder, The Strongest, su clásico rival, que de visitante superó a Real Potosí por 1-3.