«Me siento tan inferior»: la desconocida vida de Jackie, la hermana ‘patito feo’ de Joan Collins

Sus caminos a veces se superponían; a finales de los 70, Joan protagonizó las adaptaciones cinematográficas de los libros de Jackie The Stud and The Bitch. Y en los años 80, Joan escribió su propia novela llena de historias escandalosas de Hollywood. Su curiosa relación entre hermanas fue el tema de un perfil clásico de Vanity Fair en 1988 de Dominick Dunne. («El publicista de Joan, mejor amigo y compañero de viaje, pero que se desempeñó como publicista de Jackie para este artículo, estableció algunas reglas básicas para que yo las cumpliera», escribió, «a saber, que si el nombre de Jackie se usaba primero en una oración, luego, el de Joan debe usarse primero en la siguiente, y debe haber un equilibrio en cada hermana»).