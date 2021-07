Médicos de Tarija: “Nos están conduciendo a un sistema de cubanización y venezualización”

Rechazan La Ley 1359 de Emergencia Sanitaria. “Con esta norma puede cortar los servicios de agua, luz e internet a la población”, dijo el presidente del Colegio Médico de Tarija, Ever Salazar.

Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

Fuente: elPeriódico

Los médicos del país rechazan La Ley 1359 de Emergencia Sanitaria promulgada en febrero pasado por el presidente Luis Arce Catacora, y dieron plazo de 7 días para su modificación, caso contario, se vendrán masivas protestas en todo el territorio nacional.

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Ever Salazar, informó que esta norma, no solamente involucra a su sector, sino también a toda la ciudadanía. Indicó que hay artículos distorsionados, como el 13, donde no pueden presentar propuestas, ni realizar protestas; así también el 17, donde pretende penalizar su trabajo.

“Esto esta erosionando la democracia, y esta generando un suprapoder a algunos ministerios, quitando competencias y economía a las gobernaciones y municipios, donde también de ser contrarios al Gobierno, pueden tomar el Sedes y hospitales. Así mismo, esta norma puede cortar los servicios de agua, luz e internet a la población. Lentamente nos están conduciendo cubanización y venezualización. También vulneran la Ley 3131, ellos pueden comprar insumos sin ser controlados, y ahí habrá mucha corrupción, y van a tener la facultad de contratar recursos humanos en desmedro de nuestros colegas”, dijo.

Salazar afirmó que se encuentran en estado de emergencia a nivel nacional, y tras siete días, se reunieran con el Colegio Médico Nacional para asumir acciones. Alertó a las autoridades locales a tomar en serio esta normativa, porque no solamente afecta a los galenos, sino a las arcas económicas y competencias. “Queremos que se interioricen de esta normativa, y se darán cuenta cuan grave es”, refirió.

APUNTE

Que dice el gobierno nacional sobre esta norma

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, afirmó que la Ley de Emergencia Sanitaria que fue aprobada por el Gobierno y reglamentada en días pasados, garantiza la regulación de precios.

“En la primera ola el Paracetamol, la aspirina que cuesta cincuenta centavos costaba 10 bolivianos, el barbijo costaba 10 hasta 15 bolivianos y el Gobierno de facto no decía nada ni ha hecho nada, ese total descuido de nuestro pueblo no lo podemos permitir, en una situación de emergencia sanitaria nosotros vamos a asumir la defensa de nuestro pueblo”, dijo.