Miles de personas evacuadas y vuelos cancelados en Shanghái por la llegada del tifón In-Fa

Shanghai issued the second-highest-level typhoon warning as In-Fa is expected to hit the city’s southern Pudong district in another landfall later pic.twitter.com/EeSIBG664z

Shanghai evacuates HUNDREDS OF THOUSANDS, cancels flights & suspends train services as Typhoon In-Fa hits China’s coast (VIDEO)

In-Fa llegó a las 04:30 GMT al distrito de Putuo de la ciudad de Zhoushan, un puerto importante en la provincia de Zhejiang, según los datos de la Administración Meteorológica de China.

El área fue azotada con vientos de hasta 60 mph. Los meteorólogos predijeron la caída de entre 10 y 14 pulgadas de lluvia, recomendaron el corte del suministro eléctrico y la reubicación de más de un millón de personas.

Typhoon «In-fa» has hit Shanghai. Hundreds of thousands of people have been evacuated.

It is too early to know the full extent of the damage.

July 25, 2021 pic.twitter.com/9KLCwDYNEI

— Things China Doesn’t Want You To Know (@TruthAbtChina) July 25, 2021