Mujer embarazada denunció a su expareja que a golpes quería hacerle abortar una vez más

Fuente: Unitel

Cansada de las agresiones, una mujer con cinco meses de embarazado denunció a su expareja por maltrato. Fue el martes cuando el hombre había pedido retomar la relación, pero ante la negativa intentó agredirla para aborte al bebé que espera.

“Quería volver conmigo, ya no la dije y se hizo a la víctima. Comenzó a agredirme y por defenderme me he lastimado el brazo, quería que de nuevo aborte”, contó la víctima.

Ella tiene 22 años y su agresor 31. Lo conoció hace cuatro años, los primeros dos vivieron una relación de enamorados y con el tiempo decidieron convivir juntos otros dos años.

Los problemas comenzaron a presentarse porque él llegaba a su hogar después de consumir alcohol. Aquel hombre que la había conquistado se transformaba en uno agresivo que en lugar de caricias, le propinaba golpes.

Producto de las agresiones sufrió abortos en dos ocasiones. Eso fue lo que la motivó a alejarse definitivamente, una posición que en la que se mantuvo firme el martes.

“Duele que haya hombres así”, dijo decepcionada la víctima, que espera que la justicia atienda su caso de manera pronta.