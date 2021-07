Mujeres impiden ejercicio del trabajo a una enfermera en un centro de salud del municipio de Pailón

Fuente: Unitel

Un grupo de mujeres se apostó en las puertas del centro de Salud de Pozo del Tigre, en el municipio cruceño de Pailón, para impedir el ejercicio de trabajo a la licenciada en enfermería Ruth Nair Poquiviqui.

La enfermera recibió la orden de realizar funciones en lugar de otra persona que está en estado de gestación, algo que fue reclamado por quienes le pedían que se retire pues no iban a permitir el cambio.

El grupo remarcaba que eran parte de Control Social y que eran «autoridades» por lo que, incluso, conminaron a la administración del centro a respetar la decisión asumida.

En un video se puede ver a una mujer que le dice a la enfermera que antes de haberse presentado en el centro debió de hacerlo ante ella para ejercer el cargo.

«Usted va ir donde sus superiores y le va decir que no la quieren recibir por estos motivos. No queremos que baje la gente», advirtió la lugareña.

Fue encerrada

La enfermera dijo que la gente le pedía que se retirase y ella respondía, visiblemente afectada, que no podía hacerlo sin la orden de sus superiores pues de hacerlo incurría en una falta por abandonar su puesto de trabajo.

El incidente originó que la Policía llegue al lugar para conocer los hechos. Allí, Poquiviqui relató que después que recibió las presiones del grupo de mujeres, se fue hasta un punto de descanso en donde le impidieron que pueda descansar en una cama obligándola a sentarse sobre el suelo.

«Tenía miedo, me amenazaron que me iban a sacar a las buenas o malas y me dio mucho miedo por eso pegaron la puerta», dijo la joven mientras contaba a un oficial de la Policía lo ocurrido ante la atenta mirada del grupo de mujeres que se quedó en el centro hasta horas de la noche.