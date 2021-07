Musk admite que Cybertruck de Tesla podría fracasar y explica cómo reaccionará en tal caso

Fuente: https://actualidad.rt.com

Respondiendo a la pregunta de uno de sus seguidores en Twitter, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, aseguró este jueves que no le importa el riesgo de que la camioneta Cybertruck fracase, porque a él personalmente le encanta su diseño.

«Para ser franco, siempre existe la posibilidad de que Cybertruck fracase, porque es muy diferente a cualquier otra cosa», escribió el magnate. «No me importa. Me encanta incluso si a otros no les gusta. Las demás camionetas se ven como copias de lo mismo, pero Cybertruck parece que estuviera hecha por extraterrestres del futuro», agregó.

En cuanto a novedades del vehículo, Musk señaló que el diseño original, revelado durante su presentación, se mantiene «casi exactamente igual», con la adición de pequeños ajustes «para hacerlo un poco mejor».

El evento de lanzamiento de Cybertruck, celebrado en noviembre de 2019, causó revuelo debido al inusual diseño del automóvil. Según el portal Electrek.co, las reservas de la camioneta, cuya producción en serie debería empezar en 2022, superan ya el millón de unidades.