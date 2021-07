Oruro: Hogar “La Sagrada Familia” recibe donación de víveres e insumos

Fuente: https://lapatria.bo

Tras concluir la campaña “Por una vejez digna” realizada en conmemoración al “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, la Defensoría del Pueblo de Oruro hizo efectiva la entrega de un importante donativo de varias instituciones que pusieron su “granito de arena”, en favor de los adultos mayores.

El delegado Defensorial de Oruro, José León, recordó que la campaña solidaria se dio inicio el 15 de junio en todo el país, bajo el liderazgo de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien instruyó realizar la recolección de víveres e insumos de bioseguridad en todos los departamentos.

“A mérito de ello se han ido desarrollando varias actividades, especialmente de difusión, de sensibilización, convocando la población a instituciones a la ciudadanía que nos puedan hacer llegar su granito de área”, dijo León.

En ese entendido, la campaña “Por una vejez digna”, culminó el jueves 15 de julio y la Delegación Defensorial Departamental Oruro, realizó ayer la entrega del importante aporte de varias instituciones que se solidarizaron con los ancianitos del hogar.

Entrega

Entre los víveres e insumos entregados figuran 200 cajas de barbijos, 30 bolsas de pañales para adulto, siete quintales de arroz y de azúcar, bolsas de fideo, alcohol en gel y soluciones de amonio cuaternario, ideal para la desinfección correcta de las superficies.

Asimismo, la donación incluye ropa y zapatos nuevos, así como toallas higiénicas para las manos, víveres recolectados gracias al apoyo de varias instituciones entre ellas Visión Mundial, Enalbo y Cervecería Boliviana Nacional (CBN) la Federación de Juntas Vecinales, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Concejo Municipal, defensores voluntarios y personas anónimas.

“Sabemos que en esta época de pandemia, hacer llegar un aporte cuesta a todos los bolivianos, porque la economía no es muy buena, estamos en un tiempo bastante sensible, pese a ello tenemos el grato honor de hacer llegar todo este material que va a servir a nuestros adultos mayores”, ponderó León al tiempo de no descartar más campañas en bien de otros sectores vulnerables.

Centro

Todos los aportes fueron entregados a la directora de este Centro de Acogida de Personas Adultas Mayores, Hermana Hilda Arteaga, quien a nombre de los ancianitos agradeció el gesto solidario de la Defensoría del Pueblo y de las instituciones y personas que colaboraron con la campaña.

“Agradecer al defensor del pueblo (León) y a todas las instituciones que se han solidarizado con el hogar, pues es verdad que nos van a ayudar mucho para poder dar una mejor atención a nuestros ancianitos”, dijo Arteaga.

Según la Hermana, una de las necesidades de los cerca de 130 ancianos albergados en el hogar, son medicamentos y pañales por lo que “La Sagrada Familia”, continúa recibiendo aportes voluntarios de la población.